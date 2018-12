God lønnsomhet trygger jobbene

Leder

Vi gleder oss over den økonomiske utviklinga til de ti største bedriftene i Rauma, som vi skrev om i tirsdagens Åndalsnes Avis. 2017-regnskapene forteller at de øker omsetningen og har blitt mer lønnsomme enn året før. Det er gode nyheter for de nærmere 1.000 ansatte i selskapene.

Regnskapstallene for «flaggskipene» i Raumas næringsliv er ikke til å ta feil av. Kommunens ti største bedrifter i 2017 målt etter omsetning har inntekter på til sammen tre milliarder kroner og sysselsetter 886 personer. Og fra 2016 til 2017 økte omsetningen for de ti med 450 millioner kroner, en vekst på 18 prosent. Driftsresultatet økte med 59 prosent i samme periode.

For alle som er sysselsatt i selskapene er regnskapstallene godt nytt. God lønnsomhet er det viktigste bidraget for å trygge arbeidsplassene. Men også for Rauma som samfunn er det helt avgjørende at det private næringsliv står stødig. Det bidrar til å holde samfunnshjulene i gang og folketallet oppe.

Det er også grunn til å påpeke at flere av de store bedriftene i Rauma har lokale leverandører og lever av hverandre. Det gjør at når de store gjør det godt, får det hyggelige konsekvenser for øvrig næringsliv i kommunen. Og det kan også slå negativt ut når pilene peker den andre vegen.

Samarbeidet i næringslivet i Rauma gir seg også andre utslag. Bedriftseier Arild Hartviksen i Elementpartner AS forteller at bedriftseiere lar seg inspirere av gode resultat hos andre selskap i kommunen: «For oss som bedriftseiere så er det også viktig at andre bedrifter gjør det bra. For det har en smitteeffekt. Vi har en samhørighet på kryss og tvers av bransjer; vi snakker sammen, sitter ofte i samme fora», sa Hartviksen til Åndalsnes Avis. Hans selskap, Elementpartner, er blant «topp ti»-bedriftene i Rauma med størst vekst på omsetning; 57 prosent.

Åpenheten mellom bedriftene i Rauma er et pre som få andre i Norge kan vise til. Mange av de lokale selskapene kan på bunnlinja se resultatet av samarbeidet.