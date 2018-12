De gjør Rauma til en bedre kommune

Leder

Det er stas med Rauma kommunes pristildelinger på slutten av året. Onsdag var det høgtid og fest på kulturhuset da Edmund Meyer fikk overrakt næringsprisen for 2018. Og denne uka ble det også kjent at Thomas Enstad Trana får kulturprisen for 2018. Vi gleder oss allerede til han skal markeres på kulturhuset på nyåret. Meyer og Trana er to populære prisvinnere. Og vi tror mange tenkte som oss: Dette var så fortjent, så fortjent.

Det er mange i Rauma som legger ned en formidabel innsats for at det skal være godt å bo her og at vi skal ha noe å leve av. Og noen utmerker seg og fortjener i høgeste grad at vi stopper opp og gir dem et skulderklapp – slik Rauma kommune har tradisjon for med sine prisutdelinger.

Thomas Enstad Trana (35) er årets kulturprisvinner. Tross sin relativt unge alder har han gjennom mange år preget Raumas kulturliv. Blant det han har gått i bresjen for, er to filmer med Raumagjengen; «Olsenbanden raner Rauma» i 2013 og «Raumagjengen og militærkuppet» i 2017. Med de hjertevarme produksjonene har han bidratt sterkt til å tilrettelegge for funksjonshemmetes deltakelse i lokalsamfunnet.

I 2016 startet han opp Rauma Mini-Con, et fritidstilbud til dem som har andre interesser enn de tradisjonelle, som flertallet trekkes mot. Rauma Mini-Con arrangerer «månedlige samlinger for ungdom og voksne som har interesse for film, tv, anime, spill og generell nerdekultur», for å klubbens egenpresentasjon. De er i dag 105 medlemmer.

Næringsprisvinner Edmund Meyer er reiselivsgründeren ved foten av Trollstigen, som har en utrettelig drivkraft for å utvikle virksomheten og reiselivet. «Gjennom iherdig innsats har Meyer bygd opp en omfattende og solid virksomhet som i dag har over 80 deltidsstillinger gjennom året, og som omsetter for ca. 30 millioner kroner», er juryens begrunnelse for prisen.

Under den stilfulle prisutdelingen onsdag kommenterte Meyer muntert, men med en alvorlig undertone, det at myndighetene med et rigid regelverk til stadighet stikker kjepper i hjulene for ham: «Når det blir nok motstand, preller det bare av til slutt. Da er det enda artigere å få til noe», sa han med et smil.

Vi gratulerer de verdige prisvinnerne. Og vi sender en verbal rose til Rauma kommune som prioriterer å løfte fram dem som får til noe. Dette gjør Rauma til en bedre kommune å bo i.

