Sørg for at barna blir inkludert

Leder

Onsdag er det halloween. Tusenvis av barn banker på dørene med «knask eller knep». Men noen har kanskje ikke blitt invitert og føler seg utestengt. For dem kan 31. oktober være en vond dag.

Det var i forrige uke at Møre og Romsdal fylkeskommunes mobbeombud, Kristin Øksenvåg, kom med en viktig påminnelse og oppfordring før allehelgensdagen nå på onsdag: Vær raus og inkluderende på halloween.

– Vi foreldre har eit ansvar for fellesskapet våre barn er i, og vi må bidra til at alle blir inkludert, sa Øksenvåg i ei pressemelding, og ba foreldrene ta regien. – Det er ikkje alltid like enkelt å omsette teori til praksis. Men eg vil oppmode alle foreldre til å prate med barna sine om kva for reglar som skal gjelde for halloween og saman sørge for ikkje nokon fell utanfor. Vi foreldre må ta regien, sette forventingar og ikkje overlate planlegginga til barna.

Når mobbeombudet peker på foreldrene og foresatte, plasserer hun ansvaret der det først og fremst hører heime. Halloween skjer som regel på ettermiddag- og kveldstid utenfor skoletid, og bare én gang i året. Og det er ikke innarbeidete rutiner, slik det ofte er med bursdagsfeiringer. Derfor er det viktig at foreldre tar styringa når barna skal ut å gå på halloweenkvelden. Samtidig er det viktig å påpeke at også skolene og foreldregrupper på skolene kan ta en viktig rolle ved å invitere til felles arrangement for alle barna i klassen, på trinnet eller på skolen.

I Aftenposten før fjorårets halloween, kom Kristin Oudmayer i UNICEF med fem gode råd til foreldre: 1. Arranger sammen med andre foreldre. 2. Snakk med andre foreldre om at ditt eget barn ikke har noen å være sammen med. 3. Inviter med andres barn. 4. Snakk med foreldrene bak invitasjonen. 5. Ikke la barnet være for eksklusive i sine valg.

Mobbing er et betydelig problem. I Elevundersøkelsen 2017 framkom det at 6,6 prosent av elevene i Norge svarer at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Å stenge noen utenfor fellesskapet, er å anse som mobbing. Sørg derfor for at alle blir med denne kvelden.