God oppskrift å gi elever en smakebit

Leder

Den aller største utfordringen til Rauma videregående skole (RVS) i åra framover, er å opprettholde elevtallet. Hvis elevene svikter, forsvinner skolen. Så enkelt, og så dramatisk er det. Derfor er et godt rekrutteringsarbeid helt avgjørende for skolens framtid.

RVS har de seinere åra ikke hatt fødselstallene på sin side. Mens det i 2007 var til sammen 346 16-, 17- og 18-åringer i Rauma, er antallet i 2018 sunket med 100 til 246. Det betyr at det er vel tre skoleklasser færre på 11 år. Det er likevel håp: I 2017 ble det født 87 barn i Rauma. Årskullet er større enn kullene til dagens 16-, 17- og 18-åringer.

Men det er flere grunner enn lave fødselstall til at RVS må tenke annerledes. I Rauma opplever vi at byene, og særlig Molde, tiltrekker seg mange av kommunens ungdommer som skal over i videregående opplæring. Konkurransen er spesielt stor fra Molde videregående skole og yrkesfagene ved Romsdal videregående skole. Mange tiltrekkes av tilbudene som Molde kan tilby.

Samtidig er det grunn til å merke seg at RVS er den videregående skolen i fylket med flest elever fra egen kommune. 90,9 prosent av skolens 165 elever er fra Rauma. Vi må til Sykkylven og Sunndal for å finne nesten like høge tall. Vi sammenlikner oss i enkelte sammenhenger med Ulstein, men Ulstein videregående skole i Ulsteinvik har bare 44,4 prosent elever fra egen kommune.

Med så sterke lokale tall, er det ingen tvil om at det jobbes godt for å få Raumas egne ungdommer til å velge videregående skole i heimkommunen. Samtidig har skolen åpenbart et stort potensial å rekruttere elever fra andre kommuner. Her tror vi det ligger store muligheter for RVS.

Vi tror matfag på RVS er på riktig veg i sitt rekrutteringsarbeid. Tidligere denne uka inviterte de 10. klassinger fra kommunen for å bli inspirert av restaurant og matfag. Med til å vise fram kokk- og servitørkunster, hadde de hentet inn tidligere elever, som med glød og entusiasme viste fram yrket.

Slike smakebiter tror vi ungdomsskoleelevene setter pris på. Og forhåpentligvis husker de opplevelsen når de til vinteren skal søke videregående skole.