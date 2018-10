Togenighet gjør at håpet fortsatt lever

Leder

Når det nå er enighet om å kunne kjøre tog når farenivået ved Mannen er rødt, er det grunn til å ha et ørlite håp om at godstoget på Raumabanen kan reddes. Men vi frykter dessverre at løsningen kom altfor seint og at det for operatøren Green Cargo er mer enn dette som skal til for å fortsette med godstog mellom Åndalsnes og Oslo.

Det var mandag at Rauma kommune, Bane NOR, NSB, Green Cargo, NVE og politiet møttes for å drøfte mulighetene for å kunne kjøre tog sjøl om det er rødt farenivå ved Mannen. Allerede tirsdag morgen fikk et tog kjøre, sjøl om det for øvrig var ferdselsforbud under Mannen. Det er godt nytt for næringslivet i fylket. Vi håper at en bedre regularitet, som et resultat av at Mannen-problematikken mer eller mindre er eliminert, skal føre til at kundene vender tilbake til godstoget.

Vi vil også berømme Rauma-ordfører Lars Olav Hustad for at han ikke gir seg, og for at han har samlet aktørene for å finne konstruktive løsninger. Med en så ekstrem høst under Mannen, og seks perioder med evakueringer, har det vært avgjørende å få på plass en ordning der togene kan få passere under det rasfarlige området, sjøl om det er rødt farenivå.

Ordføreren har helt rett i det han stadig uttaler, at det er lønnsomheten for godstransporten i Norge generelt som er problemet. Dette håper vi at han adresserer inn i regjeringsapparatet. For vi må igjen få minne regjeringa om hvor viktig det er å flytte gods fra veg til bane og sjø. «Overføring av godstransport fra veg til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på vegnettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren», uttalte den forrige samferdselsministeren, Ketil Solvik-Olsen (Frp) da regjeringa la fram statsbudsjettet høsten 2017.

Vi ser at regjeringa har prioritert tiltak for å gi godstransport på bane bedre vilkår. Men det er ikke nok. Regjeringen er nødt til, parallelt med å fornye jernbanenettet, å hjelpe godstogoperatørene gjennom statlige subsidier. Det hjelper lite med et bedre jernbanenett dersom operatørene ikke klarer å drifte med overskudd.