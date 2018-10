Hareides løp kan gjøre ubotelig skade

Leder

Det er fascinerende å se hvordan et parti som sliter med å komme seg over sperregrensa, gang på gang klarer å få så mye makt og innflytelse i norsk politikk. Seinere i høst gjør de det igjen, da kan KrFs vegvalg velte dagens regjering.

Det er et dristig løp KrF-leder Knut Arild Hareide er i gang med. Får han det som han vil, kan han felle Solberg-regjeringa og være med på å danne en ny regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men dersom han mislykkes i sin overbevisning, er det vanskelig å se for seg at han fortsetter i en sentral rolle i KrF. Risikoen for ham ved å følge hjertet, er at han spolerer sin egen politiske framtid. Men minst like alvorlig: Uansett utfall kan Hareides anbefaling ha gjort ubotelig skade på hele partiet.

Det er imidlertid ikke noe sololøp Hareide har startet. Han drar hele partiet med seg og er avhengig av støtte fra et flertall av de 190 delegatene i landsmøtet for å velge Ap og Jonas Gahr Støre. Men så langt synes det å være et flertall for å støtte høgresida i politikken; Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Ifølge en undersøkelse NRK har gjort er det pr. mandag til sammen 35 delegater som støtter Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp, mens 58 vil inn i dagens regjering.

Hareide og KrF er imidlertid ennå ikke kommet på oppløpssida og avgjørelsen i det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Fortsatt gjenstår mange maktkamper ute i KrFs lokallag og -fylkeslag.

I dagens avis har vi intervjuet Rauma KrFs nestor, Arne Hop, som neste høst kan notere 20 år i lokalpolitikken. Hop, som også er varaordfører i kommunen, vil ikke sjøl røpe hvilken KrF-leir han tilhører. Ettersom han gir seg i politikken, overlater han spørsmålet til de øvrige Rauma-delegatene, når de møtes kommende helg for å velge delegater til landsmøtet. – Me har hatt tradisjon for at delegatane stiller fritt til å stemme etter si eiga overtyding, sier Hop i intervjuet.

Hop og KrF i Rauma har inneværende periode samarbeidet med høgresida. Skulle man brukt Hareide-oppskriften og samarbeidet med Ap, ville det vært sosialistisk flertall i Rauma.

Vi håper KrFs vegvalg, som tas 2. november, speiler flertallet av medlemmenes vilje. Bare slik kan retningen, som har så store konsekvenser, bli akseptert av grunnfjellet partiet.