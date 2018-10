Dystre utsikter hvis vi ikke når målene

Leder

Vi har det travelt! For det går altfor tregt med klimaomstillingen for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det må til et taktskifte både lokalt, nasjonalt og globalt.

«En nærmest overmenneskelig innsats og tusener av milliarder av kroner må til for å unngå dramatiske klimaendringer», er konklusjonen fra FNs klimapanel (IPCC), som la fram sin rapport mandag for vel ei uke siden. IPCC frykter at med dagens utslippsnivå av klimagasser kan den globale temperaturøkningen passere 1,5 grader Celsius så tidlig som 2030.

Og det er dystre utsikter dersom målet ikke nås: En to graders global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden.

Ifølge rapporten er Jordas overflate allerede varmet opp 1 grad i snitt, noe som igjen har medført at havet har steget og en dramatisk økning i ekstremvær, med kraftige stormer, flommer og tørke. Hvis ingenting blir gjort vil kloden være på veg mot en økning på 3–4 grader, noe som vil bli katastrofalt, skriver NTB.

Vi kan ikke fastslå at ekstremværet vi har opplevd det siste halve året skyldes en endring i klimaet. Men det er all grunn til å frykte at det har en sammenheng. Denne sommeren opplevde bøndene i vårt område en tørke man på flere tiår ikke har sett maken til på våre kanter. Det er selvfølgelig lokale variasjoner, men for enkelte bønder har avlingene sviktet dramatisk – så mye at man velger å redusere buskapen.

Da tørken ga seg, fikk vi nedbør i så store mengder, at det hemmet veksten og gjorde det vanskelig å drive innhøsting. Vi møtte fredag en T-skjortekledd bonde Anders Øverbø som på Torvika slo gras mens kalenderen viste midten av oktober. Samtidig er det flom i Skjåk på grunn av unormalt høge temperaturer.

Det er deilig og ganske uvanlig med tropetemperatur om natta på Åndalsnes. Men gleden har en bismak; 24 graders varme på Åndalsnes natt til søndag midt i oktober – ei uke etter at rapporten fra FNs klimapanel er lagt fram – gjør oss tankefull. Hva om vi ikke klarer å stanse utviklinga?

Vi er alle nødt til å ta bevisste valg. Og vi må starte i dag.