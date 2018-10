Rauma trenger en varmere samfunnsdebatt

Leder

Etter redaksjonelle saker og leserbrev i våre spalter de siste dagene, har vi fått en rekke med innspill på samfunnsdebatten i Rauma, på måten vi snakker sammen på. Dette gjelder ikke bare den politiske debatten, det også - men det gjelder like mye hvordan vi snakker til hverandre i hverdagsdebatten og i sosiale medier.

Raumarådmann Toril Hovdenak gikk ut i et intervju med Åndalsnes Avis nylig og satte fingeren på deler av problemstillingen. Hun mener vi krangler for mye i Rauma, at vi har bedre omdømme enn sjølbilde, og at det som skulle være gode diskusjoner altfor raskt hardner til og går over i krangling og personkarakteristikker.

Innflytter og leder av Rauma SV, Ina Killingrød Greve, peker på det samme. – Jeg ønsker ikke å være en del av et politisk miljø hvor det å snakke ned motparten er det normale, uttaler Killingrød Greve, og mener at dette i verste fall kan føre til at folk vegrer seg for å flytte hit. Eller at folk mister noe av lysten på å bo her.

Også tidligere raumarådmann Oddbjørn Vassli lufter de samme problemstillingene i et intervju med Åndalsnes Avis sist lørdag. – Prisen for dette kan bli så høy at flere vegrer seg for å delta i debattene, sier Vassli, og mener vi heller må løfte fram en forståelse og aksept for at konstruktiv saksuenighet leder fram til bedre diskusjoner og bedre løsninger.

Nå er den tidligere raumarådmannen en av dem som ofte har blitt kritisert for å puste liv i nettopp de glørne som skaper en røff diskusjonskultur. Vi ønsker ikke å fordele skyld i hvem som har bidratt til hva for at vi har fått en tilspisset tone i samfunnsdebatt i Rauma.

Det viktige, gitt at bildet som nå tegnes er riktig, er aller først å erkjenne at slik kan man ikke ha det i Rauma. Hvis folk vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten, i frykt for å bli stigmatisert og puttet i bås, så har Rauma-samfunnet behov for sjølransakelse og kursendring.

Det er nå mindre enn 350 dager til kommune- og fylkestingsvalget i september 2019. Både politikere og raumaværinger flest bør bruke tiden fram til neste høst på å bygge samfunnsdebatten på nye verdier og mer verdige kjøreregler.