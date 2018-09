7.000 sauer holder landskapet i hevd

Leder

Rauma er den suverent største sauekommunen i Møre og Romsdal. Og den posisjonen passer ekstra godt for en kommune som sikter mot en plass i reiselivets øverste divisjon på Vestlandet. Sauenæringa har en undervurdert og underkommunisert rolle i samfunnet, også i vår kommune.

De tørre tall viser litt av dimensjonene over sauenæringa i Rauma. I fjor produserte sauebøndene i vår kommune over 140.000 kg med sauekjøtt, ifølge tall fra Møre og Romsdal Bondelag. Dette var fordelt på 6.887 leverte sauer og lam til slakteriene. Fræna er den nest største sauekommunen i vårt fylke, med nesten to tusen færre leverte dyr enn Rauma.

Det er ingen som påvirker naturen og kulturlandskapet i nærheten så mye som sauen gjør. Den bidrar til at areal og innmark holdes i hevd, både gjennom at innmarksarealet blir høstet til vinterfor, men også gjennom sommerbeiting i skog, utmark og fjell. Nesten 7.000 sauer og lam holder Raumas landskap og kulturarv i hevd på en måte som ingen andre dyr eller næringer kan. Sauen er landskapspleieren med stor L.

I dagens Åndalsnes Avis kan vi lese om litt av det trusselbildet sauenæringa utsettes for. Rovdyrskadene er omfattende i deler av vår kommune. Tommy Sæther fra Verma har drevet med sauer på familiens gardsbruk siden 80-tallet. Nå gir han seg. Når 56 av rundt 300 dyr går tapt, skjønner vi beslutningen.

For rekrutteringa av nye sauebønder, også de små som har hovedinntekten sin utenfor bruket, er det viktig at også de gode historiene løftes fram. Sauebonden Monica Hagen fra Torvika har en slik historie å fortelle i dagens avis. Av hennes flokk på 82 dyr var det bare ett lam som ikke kom tilbake fra fjellet.

Det er viktig at både lokalsamfunnet, reiselivsnæringa og lokale myndigheter stiller seg bak, støtter opp om og løfter fram sauenæringa, og forstår de utfordringene næringa har. Hvis rovdyrpolitikken andre steder i landet gjør at jerven forflytter seg til vårt område, så bør alarmen gå hos ordfører og lokale myndigheter.

For uten sauen gror Rauma igjen. Den jobben er det ingen andre som gjør. Vi frykter at det er nettopp det vi vil se konsekvensen i Romsdalen når Tommy Sæther nå setter kroken på døra.