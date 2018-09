En ønsket debatt, eller en veps i øret?

Leder

Det skjer mye innen reiselivet i Rauma nå. Det er bra. For tallene viser at det er både viktig og på høy tid. Vi er langt nede på lista over verdiskapningen innen reiselivet målt per innbygger. I Møre og Romsdal er vi på åttende plass. Det kan vi ikke være bekjent av.

Romsdalen AS jobber nå for å bli den aktøren som har muskler, kapital og pondus nok til å løfte Åndalsnes og Rauma opp i reiselivets toppdivisjon på Vestlandet.

Temperaturen og uenighetene kommer til overflaten når man starter diskusjonen om hvordan jobben skal gjøres, i hvilken retning reiselivet skal utvikle seg, hva som skal prioriteres, hvor det skal bygges ut og hvilken type turister man vil fokusere på og tilrettelegge for.

Når Romsdalen AS tar initiativet til innspill og debatt om hvordan man skal få til en brattere vekst i reiselivet, så er dette i utgangspunktet positivt og lovende. Det er en spennende invitasjon til raumaværingene.

Hvor sterkt ønsker vi veksten og hvilke premisser skal ligge til grunn? spurte selskapet i forkant av miniseminaret sist onsdag, og oppfordret raumaværingene til å melde seg på i diskusjonen. Dette ble begrunnet med at man er avhengig av å skape debatt, i forkant av den utviklingen som nå vil komme innen reiselivet.

Reiselivsselskapet Romsdalen AS er et aksjeselskap med kjente personer i front. Lars Olav Hustad er selskapets styreleder, tidligere raumarådmann Oddbjørn Vassli er daglig leder. Romsdalen AS legger sjøl opp til rolleforvirring og misforståelser når man i tillegg knytter selskapets mål opp imot Raumas behov for flere arbeidsplasser for å møte negative folketallsprognoser.

Forvirringen blir ytterligere forsterket av at selskapet først inviterer til debatt, for så å vise en kjølig interesse for hele debatten, slik daglig leder Oddbjørn Vassli gjør i sitt tilsvar til kritikken de nå møtes av.

Selskapet hadde stått seg på å vise en mer verdig interesse for den debatten man sjøl inviterte til, i stedet for å se på diskusjonen og innspillene nærmest som lyden av en irriterende veps i øret.