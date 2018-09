Inspirasjon til å satse på Rauma kulturhus

Det gode salget er et nytt signal om at Rauma-publikummet vil ha lokal kultur på plakaten.

Leder

Alle billettene til forestillinga «Christmas at Speakeasy Nightclub» 1. desember på Rauma kulturhus ble revet bort. Selv om arrangørene aldri har opplevd maken til billettsalg flere måneder før forestillinga, er det gode salget et nytt signal om at Rauma-publikummet vil ha lokal kultur på plakaten. Dette er noe som både ledelsen ved kulturhuset, og lokale kulturformidlere, bør merke seg.

Det er prisverdig at arrangørene påtar seg en økonomisk risiko og setter opp ei ekstraforestilling. For alle dem som ikke rakk å kjøpe billetter før den første forestillinga ble utsolgt, er dette en gavepakke til folk i Rauma. Vi håper for alle de frivilliges del som bruker måneder til å forberede seg, at også ekstraforestillinga fylles til randen.

Publikum i Rauma er ikke så ulike publikum andre steder. Som regel kjøper vi billetter i siste liten. RaumaRock er blant dem som kjenner på dette hvert eneste år og jobber iherdig for å få et større forhåndssalg. Ikke bare gjør det at arrangørene får inn billettpenger tidligere, slik at de kan betale artistene det de krever utbetalt i forhåndshonorar. Men også psykologisk blant publikum har dette mye å si; «Nå må vi kjøpe billetter før det er for seint». Det er altså med på å løfte billettsalget ytterligere.

«Verken vi eller Rauma kulturhus har noensinne opplevd et så raskt salg av en hel forestilling før, og det i tillegg allerede tre måneder i forkant», sier Frode Larshus i Åndalsnes Storband, som er arrangør sammen med Spectacular, spectacular.

Vi er ikke i tvil om at den kvaliteten som Åndalsnes Storband og Spectacular, Spectaculat har vist over flere år med sine arrangement, gjør at publikum vet at de får en flott opplevelse. Det bidrar nok til et godt forhåndssalg. Og når de også tør satse og hente inn Øyvind Elgenes som vokalist, er det all grunn til å ha høge forventninger til arrangementet.