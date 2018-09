Etterslepet svekker trafikksikkerheten

Leder

Det mangler milliarder til vedlikehold av fylkesvegene i Norge. Etterslepet blir bare større og større, og vegene forfaller. Situasjonen er alvorlig – også i vårt fylke og i vår kommune.

Det er åtte år siden staten overlot 17.000 kilometer riksveger til fylkene. Med «veggaven» skulle det også følge penger til vedlikeholdet. Men fylkene får ikke nok midler til å hente inn etterslepet. Dermed øker forfallet.

Konsekvensen er først og fremst at trafikksikkerheten svekkes. Men også at det tar lengre tid å ta seg fram på vegene våre og at kjørekomforten svekkes. Hadde det vært for en kortere periode, kunne vi akseptert det, men på flere fylkesvegstrekninger er det et skrikende behov for permanente tiltak. Det man i stedet opplever på mange fylkesvegstrekninger, er at fylkeskommunen driver førstehjelp på vegnettet.

Det var nrk.no som først omtalte rapporten skrevet av Vista Analyse for Opplysningsrådet for Veitrafikken. Der blir det konkludert med at staten ikke har gitt fylkene tilstrekkelig med penger til å holde fylkesvegene i god stand. Vista Analyse mener dette skyldes:

Ønsker og krav har en tendens til å øke over tid.

Kostnadene ved å holde en gitt standard kan være undervurdert.

Økende omfang av ekstremvær gjør drift og vedlikehold av veiene dyrere.

Møre og Romsdal fylkeskommune eier 3.240 km fylkesveg (inkl. gang- og sykkelveger). Dette omfatter også 61 tunneler med ei samla lengde på om lag 78.000 meter, 1.151 bruer med ei samla lengde på om lag 26.000 meter og totalt 57 ferje- og hurtigbåtkaier. Med eierskapet følger et tungt ansvar for å vedlikeholde vegnettet og gjennom det holde det trafikksikkert.

I vår kommune har vi to større og sterkt trafikkerte fylkesveger; fylkesveg 64 fra Åndalsnes til Åfarnes og fylkesveg 63 fra Sogge og over Trollstigen. Men i Rauma er det mange «glemte veger», fylkesveger i nærmest hver eneste bygd i kommunen, som må ha hyppigere vedlikehold. Det handler tross alt først og fremst om trafikksikkerhet.