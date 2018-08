Har fått drive i minus i «det stille»

Leder

Det slo ned som ei bombe; Rauma kommune har så langt i år et merforbruk i helse og omsorg på 15 millioner kroner. Dette vil få alvorlige konsekvenser for drifta av hele kommunen resten av 2018, og også for budsjettarbeidet for 2019. Prognosen er minus 20 millioner kroner ved nyttår. Det mange nå spør seg, er hvordan dette kunne skje. Og hvorfor blir ikke rødlampene slått på før i slutten av august? Med bedre økonomisk kontroll kunne man tidligere bremset merforbruket. Nå skal overskridelsen hentes inn i løpet av fire måneder.

I orienteringen fra rådmannen til politikerne i formannskapet, fortalte rådmannen at de må undersøke nærmere før hun har svaret på hvor overskridelsene har skjedd, men at postene ekstrahjelp og heimebasert omsorg allerede skiller seg ut. Det må også tas med at kommunen har snudd opp ned på omsorgstjenestene, og i år tatt i bruk det nye helsehuset. Dette koster.

Offentligheten, og også politikerne, vet så langt for lite om årsakene. Derfor skal vi være forsiktig med å konkludere. Vi skal la rådmannen og hennes stab finne svarene, men vi forventer at de gir en usminket tilbakemelding om hva de finner.

Men det som synes klart, er at det er svikt i- eller et mangelfullt rapporteringssystem. Det må rådmannen snarest ta tak i. I april var det et merforbruk på seks millioner kroner i helse og omsorg. Per juli var merforbruket økt til 15 millioner kroner. Det ble riktig nok manet til moderasjon i helse og omsorg da mai-tallene forelå, men et merforbruk på ni millioner kroner gjennom sommeren burde man klart å se langt tidligere.

Det er interessant å merke seg at rådmannen ikke gjør saka til et rop om mer penger. Årsaken er at Rauma ifølge SSB-tall bruker mer på helse og omsorg pr. innbygger enn sammenliknbare kommuner. Hun mener de må finne muligheter innenfor det økonomiske handlingsrommet som finnes. Det er riktig veg å gå, men vi ber om at brukerne – nesten 700 eldre og sjuke – ikke må lide av innsparingene. Helse og omsorg klarer ikke alene å spare 20 millioner kroner på drifta på fire måneder.