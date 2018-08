Prisverdig at private rydder opp skrotet

Det er flott at det finnes privatpersoner som ikke dveler ved hvem som har ansvar og hvem som skulle stått for oppryddingen.

Mens noen irriterer seg over at det ligger søppel i naturen, går Kjell Ivar Remmem, Bjørn Brekken og Gunnar Melbø ett steg videre. Der noen burde tatt ansvar for jernskrotet i Trollstigen, har de tre mannfolkene brettet opp ermene og samlet sammen etterlatenskapene fra noen vi ikke vet hvem er.

Vi snakker om store mengder rusta jernskrot som ligger til sjenanse ut over et stort område på Trollstigen. Der ligger også armeringsjern som stikker opp av grusen på parkeringsplassen, kloakkrør og lange jernrør. Åndalsnes Avis skrev om saka tirsdag 14. august.

Både Rauma kommune og Nasjonale turistveger er klar på at slik forurensing er helt uakseptabelt. Men ingen vil ta ansvar for å fjerne søppelet. Lova sier at den som forsøpler, eller grunneieren, i utgangspunktet er ansvarlig og skal rydde opp. Men hvem som eier skrotet, er det ingen som men sikkerhet skal si.

Heldigvis finnes det folk som «tenker utenfor boksen». De tre nevnte privatpersonene lot ansvar være ansvar. «Slike ting blir helt latterlig for meg. Derfor fikk jeg med meg et par kompiser, og så var vi i gang», sa Kjell Ivar Remmem til Åndalsnes Avis da vi intervjuet ham før helga. Tre mann i arbeid i fem-seks timer, så var mesteparten samlet sammen i vegkanten. Nå har Statens naturoppsyn sagt at de skal frakte det ned og til forsvarlig håndtering på avfallsanlegget.

Vi har på denne plass tidligere stilt oss undrende til at offentlige instanser ikke handler raskt når det meldes om søppelforurensing på en av de største turistattraksjonene i landet; Trollstigen. Når det ikke er klart hvem den ansvarlige for rotet er, burde forurensningsmyndigheten, i dette tilfellet Rauma kommune, tatt ansvaret og ryddet opp.

Det er flott at det finnes privatpersoner som ikke dveler ved hvem som har ansvar og hvem som skulle stått for oppryddingen. De bare gjør jobben. Dette fortjener de ros for.