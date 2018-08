Vi kan alle bidra til en tryggere skoleveg

Leder

Skoleåret 2018/2019 startet mandag. 914 Rauma-elever i grunnskolen skal hver eneste dag komme seg trygt til- og fra skolen. Da trenger de min og din hjelp for å unngå å bli kvestet for livet.

For bilistene handler det først og fremst om å kjøre forsiktig forbi skolene, der det er mange barn på et lite område. Men for de aller fleste elever er skolevegene i Rauma mye mer enn skoleområdet.

Rundt halvparten av elevene i grunnskolen må ha skoleskyss; enten fordi de bor så langt unna skolen at de har krav på det, eller fordi skolevegen er så farlig at skyss er eneste trygge alternativ. Og dem som kjører langs vegene i Rauma ser det hver eneste dag; barn som må krysse vegen for å gå på- eller av bussen, som må gå langs trafikkerte veger uten fortau for å komme til skolen, eller må fote seg på smale og uskjerma fortau parallelt med tung trafikk. Det er all grunn til å være urolig over trafikksikkerheten. Trafikkfellene er mange, og det er dessverre langt igjen før vi kan konstatere at alle elever i Rauma har en trygg skoleveg.

Det er med tilfredshet at vi ser politiet i Rauma delta i den nasjonale Aksjon skoleveg. Med å være til stede ved grunnskolene våre nå ved skolestart, bidrar politiet til en tryggere skoleveg for elevene. Tilstedeværelsen minner oss også om hvor viktig det er å vise særlig aktsomhet ved skolen. Blant annet handler det om å ikke snakke eller fingre med mobilen. I Aksjon skolestart i Oslo, der politiet hadde stilt seg opp ved skoler i hovedstaden, fikk 25 bilførere forelegg for å bruke mobilen.

I nasjonal sammenheng er det heldigvis blitt tryggere skoleveger de siste ti åra. Ifølge NTB var det 331 barn som ble skadd eller døde på skolevegen i 2007. I 2016 var tallet 94, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Utviklingen er positiv, men 94 er selvfølgelig 94 for mange.

Vårt enkle bidrag som voksne er å vise særlig aktsomhet når vi passerer de mange barna som er på veg til- eller fra skolen. Det kan være forskjell på liv og død.