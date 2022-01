Reduksjon av godtgjørelser til formannskapet – en trussel for demokratiet?

Meninger

Onsdag 26. januar skal formannskapet i Rauma vedta om de skal sette ned godtgjørelsen til medlemmer av formannskapet fra 60 000,- kr i året til 30 000,- kr i året.

Saken har sin bakgrunn fra vedtak i kommunestyret desember -sak 97/21, hvor det ble flertall for framsatt forslag om å halvere godtgjørelsen til formannskapet. Forslaget ble fremmet av SV, Sp og Ap. Grunnlaget, eller motivasjonen, var å bidra til å få budsjett for 2022 i balanse. Innsparingen vil utgjøre ca 200 000,-. (Kommunens budsjett er forøvrig langt over en halv milliard kroner.) Både Rauma Høyre og Rauma Venstre har sterke betenkeligheter med å vedta et slikt forslag. Umiddelbart tenker kanskje innbyggerne i Rauma; ja, hvorfor ikke, men vi håper du leser videre…

Dagens godtgjørelsesreglement og politiske struktur har sin bakgrunn fra tida rundt 2011-2013 hvor hovedutvalg innenfor sektorene oppvekst, sosial og kultur ble revidert og avviklet. Foruten lovpålagte utvalg som kommunestyre og formannskap, ble det bare tilbake et hovedutvalg; plan og forvaltning. I tillegg lovpålagte råd og utvalg, og noen særutvalg som trer i funksjon etter behov etter særlovgivning.

Det ble også nedsatt et utvalg av og blant politikere som fikk i oppdrag å revidere reglement og godtgjørelser hvor flere kommuner i fylket ble undersøkt.

Da Rauma kommune valgte å redusere utvalgsstrukturen (tidligere hadde man utvalg bl.a. for oppvekst, helse, drift etc.) var begrunnelsen hovedsakelig å dempe sektortenkningen ved at formannskapet skulle erstatte relevante saker som tidligere ble behandlet i de andre hovedutvalg. Formannskapet skulle også i større utstrekning framstå som et drifts- og økonomistyre som også skulle ha tilsyn med eierstyring og deltagelse i ulike interkommunale utvalg og sammenslutninger. Det ble forventet flere møter og saker, noe som også ble forholdet i årene som fulgte. Derfor ble det valgt å velge kommuner på Nordmøre som ofte lå høyere enn andre kommuner i fylket når det gjaldt godtgjørelser. Formannskapsmedlemmer sitter med enormt ansvar mtp at de er driftsstyret til kommunen. Da er det naturlig at kompensasjonen står i forhold til dette. Man kan sammenligne dette med et styre i et stort aksjeselskap.

Det later til at intensjonen ved endringene stadig har blitt vannet ut ved at det den seneste tid er blitt både færre saker og møter, selv om tidsbruken pr møte ikke har avtatt. Dette er en uheldig utvikling som kan føre til fjernere involvering og tap av engasjement som kan svekke lokaldemokratiet og i noen tilfeller føre til «avmakt» og frustrasjon. Nærhet til saker og kontinuitet er viktig for engasjement og god medvirkning.

Vi har tillatt oss å undersøke tilsvarende forhold i en del kommuner i fylket, og finner noen interessante funn.

Godtgjørelser m.v er økende og regelverk og ordninger er mer gjennomarbeidet og systematiske.

Rauma skiller seg ut når det gjelder bruk av hovedutvalg samt råd og ulike utvalg når det gjelder antall råd og utvalg. Om dette betyr at vi har et mindre levende lokaldemokrati er vanskelig å si. Vårt inntrykk er at det er flere politikere engasjert, og representasjonen synes å være noe høyere enn i Rauma.

Vi ser også at varaordfører har en større rolle når det gjelder prosentandel og godtgjørelse.

Vi merker oss også at samfunn og næring har fått stor plass hos mange kommuner hvor særutvalg og formannskap er fremtredende. Ikke unaturlig i en tid hvor kommuner og regioner kjemper om oppmerksomhet og hvor mange kommuner etter signaler fra styresmaktene ruster seg med ressurser og kompetanse. Dette er forøvrig et tankekors at Rauma kommune har satt bort mange av disse oppgavene som hører til i en kommune til et aksjeselskap.

Det sies at lokaldemokratiet bygges nedenfra når det ved festlige anledninger og markeringer framføres høytidsstemte taler hvor det ikke spares på honnørord.

De lokale politiske partiene er grunnlaget, og første byggestein, i lokaldemokratiet. Det er ingen overdrivelse å påstå at dette er dugnadsarbeid, som i likhet med annen dugnad, sliter med engasjement og rekruttering. Forskjellen er bare at vår samfunnsmodell, ja vårt kjære demokrati, baserer seg på dette grunnlaget via mange lover og forskrifter. Dette er også rekrutteringsplattformen til deltagelse i fylkes-og stortingspolitikken.

For å høyne anseelse og viktighet i dagens samfunn, blir gjerne lønn/godtgjørelser og arbeidsbetingelser framhevet som viktig for å rekruttere nye folk til alle oppgaver som skal løses både i arbeidslivet og i politikken, men slike tanker ser ikke ut til å eksistere hos SV, Ap og Sp i Rauma.

Når kommunedirektøren har meninger om politikergodgjørelser i Rauma sammenlignet med andre kommuner i Romsdal, uten å se dette i en helhet og sammenheng, må vi akseptere det. Imidlertid stiller vi spørsmålstegn ved om dette er kommunedirektørens oppgave. Da må i så fall det politiske miljøet engasjere seg og komme med sine betraktninger. Da kan det også være betimelig å spørre tilbake - hvordan ligger etatssjefer o.l. an lønnsmessig sammenlignet med tilsvarende kommuner i fylket? Hva med ressursbruk til etterutdanning og bindinger til dem som mottar slike goder?

Vi vil påpeke at en ensidig reduksjon av godtgjørelsen til formannskapet i for stor grad blir tatt ut av sin sammenheng, samtidig som godtgjørelsesreglementet behøver en revisjon når vi sammenligner med tilsvarende kommuner i fylket. Godtgjørelsen må være forholdsmessig etter sin hensikt og intensjon og vi har ingen ønske om at Rauma trenger å være ledende. Men vi mener at godtgjørelsen må være balansert, og spesielt må forholdet om ansvar og oppgaver formannskapet i Rauma her vurderes nøye. Møtende varamedlem i formannskap og oppnevnte medlemmer i organ og sammenslutninger som selv ikke utbetaler godtgjørelser er bare noen eksempler på det som er påpekt ovenfor!

Saker som omhandler politikernes godtgjørelse og betingelser krever engasjement fra det politiske korps. Dersom engasjementet uteblir for en uensartet gruppe, uten en interesseorganisasjon i ryggen som følger prinsipielle begrunnelser, vil utspill på dette området av flere bli oppfattet som populistiske og kortsiktige!