Då eg såg at postverket hadde fødselsdag i dag, kom eg på at eg ville fortelje ei historie. Det er 375 år sidan Hannibal Sehested oppretta postverket i Noreg.

Når du reiser med «Timesekspressen» som går frå Volda til Kristiansund og retur, vert du godt opplyst heile tida kor langt du er komen, anten ved stort skilt i bussen eller ei stemme som seier namnet på stoppestaden. Når du har passer Sjøholt på veg til Moa, så står det namnet «Andreasplassen». Andreas var ein av oldefedrane mine. Han heitte Andreas Flydal og var fødd på Flydal i Geiranger i 1818.

På gardane inne langs fjorden var det gjerne store barneflokkar, og det vart difor etter kvart trangt om plassen. Liene var bratte, og vanskeleg å finne jord å dyrke. Mange reiste til Amerika, men mange reiste også ut langs fjorden og fekk seg husmannsplasar som dei prøvde å leve av ved sida av fiske i fjorden.

Andreas fann seg ein ektemake frå Emblem og fann seg ein liten plass oppe i lia på Abelset. Ein kan i dag sjå restar etter murane på huset, men elles er det berre ur!

Dei fekk etter kvart seks born som vaks opp. Dei to eldste var tvillingar, og den eine var bestemora mi. Så snart dei vart store nok måtte borna arbeide for å halde svolten frå huset. Kva dei gjorde av arbeid for det meste, veit eg ikkje. Men eg reknar med at det først og fremst var arbeid for bonden som eigde jorda.

Bestemor var fødd i 1849, og dei som kjende henne, fortalde at ho var ei myndig dame. Det var dotter til tvillingsøster hennar som fortalde denne historia til meg. Det var sikkert ein bonde som hadde hest, som hadde køyringa av posten over fjellet. Bestemor fekk i alle høve jobben med å køyre posten over fjellet ei stund etter at ho var konfirmert.

Over fjellet var det ei mengd med grindar, det var grind for nesten kvar eigedom. Desse måtte ein stoppe hesten for å opne og tilbake for å late att.

Så ein dag då ho var på veg opp Landedalen, så stod der ein heikar. Ho tenkte som så at det var godt å ha med ein grindagut og tok han på. Dette gjekk fint heile vegen til dei kom til siste grinda mot Skorgen. Då nekta han å opna grinda og meinte at no var det bestemor sin tur, og så kunne han køyre hesten. Men der kom han ikkje nokon veg! Bestemor var ikkje den som gav seg! Til sist måtte han berre gå av og opne grinda. Då bestemor hadde kome gjennom grinda med hest og vogn, reiste ho seg og slo på hesten, og det gjekk i fullt trav mot Vestnes.

Det viste seg at det var ein straffange som ho hadde hatt som passasjer. Denne dagen var det også mykje verdiar i posten som ho såleis berga. Ho som fotalde historia til meg, fortalde at bestemor fekk ei belønning av posten for at ho hadde berga verdiane. Då ho gifta seg med bestefar på Valde i 1873, så gjekk pengane til å bygge den vesle gamlestova på plassen som dei busette seg på, Kleivaplassen. Denne stova vart riven før mi tid, men dei har fortalt meg korleis ho stod i høve til huset som er der no.