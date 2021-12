Gode og stabile tjenester krever god og stabil kommuneøkonomi

Meninger

Rauma kommune får med sine ekstrainntekter 102 prosent av de pengene en kommune med vårt utgiftsbehov vanligvis får. Det er bra dersom vi går ut ifra at kommunene vanligvis får nok. Om de får nok er vanskelig å vite. Dette av følgende grunner...





1. Normene for hvor mye penger man overfører til drift er ikke perfekte (f.eks. antall kilometer vei normeres kun ut i fra innbyggertall og ikke kommunens areal). Rauma kommune bruker mer enn "normert" på noen områder (brann, veier, barnehage, politisk styring, helse og omsorg) og vi holder på å få forbruket ned på "norm" og risikerer at dette går utover samfunnsutviklingen i kommunen (dette gjelder veier og barnehager).





2. På samme måte finnes det ingen sikker vurdering av om kommunene investerer for mye og om de investerer rett. Det er i hvert fall et faktum at kommunene investerer mye og i stor grad gjennom å bruke lånte penger og deres gjeld dermed øker. Rauma kommune sin gjeld har blitt omtrent doblet av forrige kommunestyre og Rauma kommune bruker nesten 1/10 av sine inntekter på å betale renter og avdrag. Da snakker vi om cirka 45 millioner kroner årlig. Forrige kommunestyre har investert 1 milliard kroner i sentrum og Helsehuset ble med et 13/14 vedtak (altså med flertall av 1 representant i kommunestyre) vedtatt bygget med 80 millioner høyere kostnad for kommunen enn opprinnelig antatt (det høye tilskuddet fra staten hadde man fått uansett om man bruke 30 eller 110 millioner). Akkurat som man kan diskutere om penger til drift burde avvike fra statens norm for forbruk, så kan man diskutere om man burde kunne investere mer enn man faktisk har råd til, uansett hvor nyttig eller hvor kloke man mener disse investeringene er.

Rauma kommune har altså både hatt for høy driftskostnad og for høy gjeldsbelastning og dette er en utvikling som har pågått over lang tid. Samlet gjør dette at de nevnte 102% av gjennomsnittsinntektene ikke er noen luksus og gir ikke rom for stabil kommuneøkonomi. Hvis man mener alvor med gode og stabile tjenester til innbyggere så må man mene alvor med en god og stabil kommuneøkonomi. Min påstand er at forrige kommunestyre ikke hadde et fungerende forhold til god og stabil kommuneøkonomi og vi er nå nødt til å ta mange ansvarlige men upopulære grep både når det gjelder drift og når det gjelder investeringer.













I tillegg har vi arvet flere problemer som forrige kommunestyre neglisjerte og som også krever mye penger:

1. Vedlikeholdsnivå på kommunale veier ligger minst 4 millioner årlig under det nivået som forhindrer forfall av veier.





2. Vedlikehold på kommunale bygg ligger minst 1,5 million under behovet og dette gjør at kommunale bygg forfaller unødvendig raskt. Dette gjelder kommunale bygg generelt, men det er 3 bygg som peker seg ut med ekstra store behov.

- svømmehallen har man ikke funnet noen langsiktig løsning på. Det er spesielt ventilasjonsanlegg som skaper problemer i og med at det ikke finnes reservedeler til dette. Man er usikker på om man skal satse på renovering av bygget eller rivning og nybygg. Tiden går, og den øker risikoen for at bygget forfaller til et punkt der man bare må rive det ned og bygges på nytt - en investering på 100 millioner kroner dersom samfunnshuset også skal bygges på nytt.

- bygningsmassen på Leiktun barnehage er ikke god, og som på svømmehallen har man ikke penger til fullverdig oppussing og dermed øker også her risikoen for at man etter hvert må rive og bygge nytt med en mye større kostnad.

- vedlikehold av rådhuset ligger langt bak behovet og hindrer effektiv tjenesteyting og gir samme risiko som for de ovennevnte 2 byggene, med mye større kostnad jo lengre man venter

3. Det er et skjult behov for investering i kommunale boliger. Dette fordi kommunen valgte å organisere en stor del av sine boliger i kommunal boligstiftelse og et aksjeselskap. Aksjeloven gir hindringer for innsyn i selskapets eiendeler. Vi er i ferd med å lage en sosial boligplan som avdekker behov for noen typer av kommunale boliger, men ikke alle. Vi vet likevel allerede at følgende behov ikke er dekket:

- kommunale boliger for rusmisbrukere alvorlig psykisk syke

- kommunale boliger for å dekke behov når antall eldre stiger kraftig

- det er stort etterslep på oppgradering eller vedlikehold av de 128 boliger kommunen har i dag

Man kan altså lure på om kommunen ikke skulle beholdt Vangstun og gamle Rauma sykehjem i Isfjorden, med samlet investeringsbehov på 4,5 millioner. Hovedbygget på Vangstun har forrige kommunestyre vedtatt solgt (og saken om salg kommer opp i ekstraordinært formannskapsmøte 9.12.) og gamle Rauma sykehjem ble som kjent solgt for 50 tusen kroner.





Alle disse punktene prøver nåværende kommunestyre å finne en løsning på.













Jeg prøver å bidra med dette leserinnlegget slik at innbyggerne forstår at de grepene vi tar nå er en konsekvens av hvordan kommunen har blitt styrt over lang tid. Dette er grep vi må ta dersom vi skal yte stabile og gode tjenester og samtidig løse de problemene forrige kommunestyre neglisjerte. Jeg håper at folk i lys av dette forstår de krevende avveininger som må tas mellom å bruke ekstra midler til tjenester og samfunnsutvikling, og ha kontroll på kommunal økonomi (jmfr. Eidsbygda barnehage og kommunale veier).

Jeg håper at vi står samlet i dagens situasjon og ønsker hverandre det beste. Jeg har full tro på at vi klarer å overkomme de utfordringene vi har i dag og at framtiden ser lys ut for oss alle.





Vi ønsker alle innbyggere god Jul og godt nytt år!