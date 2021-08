Meninger

I løpet av denne sommeren har nok mange av oss blir enda stoltere av kommunen vår. Mye av grunnen kan vi tillegge gondolen, som mange er umåtelig stolt over.

Et av målene vi i Høyre har hatt, var å gi alle muligheten. Det er rørende å se hvor mange som aldri har hatt muligheten til å komme seg opp på Aksla, eller som har vært der før, men ikke lenger klarer det, nå på ny har muligheten til å dra til toppen av byfjellet vårt!

Det snakkes mye om mental helse i våre dager, tenk hvor mye dette betyr i så måte. En solid opptur, bokstavelig talt.

Det som gjør meg helt trygg på at gondolen er en suksess, er når jeg ser at Frivillighetssentralen og Røde Kors tar med seg 95 institusjonsbeboere opp.

«Fra lenestol til gondol.».

Det varmer meg langt inni hjerterota! Jeg elsker å gå i fjellet. Jeg kan ta med meg bikkja, mann, unger og bare nyte naturen vår. Og vil jeg være på en uberørt plass har jeg drøssevis å ta av. Men Aksla og gondolen unner jeg alle, særlig de som ikke kommer opp av egen maskin. Bra jobba alle i Romsdalsgondolen, digger dere hele gjengen! Dere skaffer arbeidsplasser, verdier og gode øyeblikk. Heier på dere. Også til slutt drister vi i Rauma Høyre oss til å foreslå et lite slagord for Romsdalen AS: «Gondolen gjør noe med deg.».