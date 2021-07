Meninger

Her har vi nok litt forskjellig oppfatning om ord og hva som ligger bak betydningene.

Det er rett at Nasjonal gjelder en (hel) nasjon til forskjell fra internasjonal, lokal eller regional. Det er ikke det samme som at den er for «hele folket», men heller det at nasjonen smalet har valgt den til å være enten det er vei, sti eller noe helt annet. Det stilles kravene til en Nasjonal turistveg og for «hele folket», er ikke på lista.

En Nasjonal turistveg skal gå gjennom landskap med unike naturkvaliteter.

God kjøreopplevelse er viktig.

Strekningen skal være en avveksling fra å ferdes på hovedvegene.

Langs vegen bør det være mulighet for aktivitet og attraksjoner som øker opplevelsen.

Servicetilbudet i turistvegområdet skal ha et mangfold og god kvalitet.

Hadde vi ikke stilt disse kravene ville vi nok hatt turistveger mange flere steder enn i dag. Det samme gjelder Nasjonale turiststier, her stilles det også en del krav som vi nå antagelig har brutt. Det igjen har ført til at Romsdalseggen ikke har blitt godkjent som Nasjonal turiststi. Det blir feil å bruke argumentet at Trollstigen er for «hele folket» som grunn for at Romsdalseggen burde blir Nasjonal turiststi. Bruker man for «hele folket» som eneste krav kan også E6 bli Nasjonal turistveg. Poenget er nok at det skal gi noe unikt og turisten skal sitte igjen med en god opplevelse.

Vi må være forsiktig med å ønske mer enn det vi har krav på, for vi er ikke unike, andre tenker også som oss. Det er viktig å stille strenge krav til sertifiseringer, hvis ikke vannes de ut over tid. E6 som Nasjonal turistveg ville garantert hatt negativ virkning for Trollstigen.