Et evig motbakkeløp

Meninger

Atter en gang er det snakk om nedleggelse av barnehagen i Eidsbygda, akkurat det samme vi stod overfor rett før jul. Rauma kommune må spare penger og kutte ned, dette på grunn av den berømmelige ROBEK-lista. Jeg har forståelse for at det er en kabal som er vanskelig, ja nesten umulig, å få til å gå opp. Samtidig tenker jeg at det må gå an å gjøre om og komme med forslag til endringer- istedenfor å gi opp, og legge ned.

Uansett alder så er det snakk om nedskjæringer i kommunen. Min kjære barnehage hvor jeg selv gikk, Åfarnes skole som vi har kjempet for i mange år, og ikke minst selve arbeidsplassen mi n- Rauma Helsehus. Det virker som en evig ond sirkel som jeg aldri kommer ut av.

Jeg skulle ønske jeg hadde en løsning på den økonomiske «krisen» i Rauma, men det har jeg dessverre ikke. Allikevel tenker jeg at det må finnes en løsning, en løsning vi kan leve med. Hva er det for meg som 19-åring å komme tilbake til om 10-15 år? Kommer det til å være et tilbud for barna mine, i nærheten av der vi bor? Kommer jeg i det hele tatt til å kunne bo på bygda, i et konstant press om enda flere nedskjæringer? Jeg ønsker så gjerne å komme tilbake til Rauma, her jeg føler meg hjemme. Allikevel ser jeg ingen grunn til å komme hjem, om det ikke er et tilbud her for meg og min familie.

Man skulle tro at vår kjære kommune ville satse på tilflytting og flere barn. Vi reklamerer stadig for denne vakre plassen, med fine folk og et kommunestyre som bryr seg om innbyggerne. Det høres fantastisk ut. Det er fantastisk, om det er slik vi har det. For min egen del føles det ikke slik. Jeg bor i Rødven, et sted utenfor sentrum og uten tilbud flytende rundt oss hvor enn vi snur oss. Allikevel har vi et samhold, vi verner om bygda vår og vi er stolte av å kunne drive med dugnad. For det er det vi gjør- dugnad. Jeg sitter med en kronisk følelse av å falle utenfor prioriteringene, og at uansett hva vi mener, skriver eller gjør, så kommer de aldri til å ville ta tak og gjøre en forskjell. Vi har lagt ned de fleste skolene, postkontorene og nå vil kommunen også «ta» barnehagen fra oss. Skal vi finne oss i det?

Jeg vil kategorisere meg som en optimist, men et sentralisert Rauma, med livløse bygder- er en fremtid jeg ser mørkt på. Dette er et skrekkscenario for meg, men også for mange andre. Jeg håper virkelig ikke dette er realiteten, men slik utviklingen ser ut nå- så er jeg sannelig ikke sikker.

P.S. Det er like kort fra Eidsbygda til Åndalsnes, som fra Åndalsnes til Eidsbygda. Kanskje kan en løsning være å flytte barna fra sentrum og til Eidsbygda? Siden det ikke er så langt?