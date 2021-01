«Privat» – Ulovleg?

Meninger

Eg les i ÅA 16.01.2021 kva reaksjon Frode Årsbog har fått frå kommunen som julehelsing, og det gir grunn til nytt hakeslepp. Byråkraten i kommunen skriv at det er tillatt å ferdast på vegar og stiar i innmark hvis ferdselen ikkje er til ulempe for eigar/brukar. Og så konkluderer han at Årsbog ikkje har heimel til å sette opp skiltet «Privat» på dette området. Kva slags drøfting har han gjort som underbygger at ferdselen IKKJE er til ulempe?

Er det så enkelt å gripe inn i privatretten, er det skremmande. Retten for ålmenta til å ferdast på stiar og vegar i innmark kan berre skje dersom ovannemnde vilkår er oppfylt. Og det er forvaltningsorganet Rauma kommune som må gje ei overtydande grunngjeving for at dette vilkåret er oppfylt. Eg ser ikkje forsøk på det. I eit innmarksområde som vert nytta til beite krevs det ei sers god grunngjeving.

Omgrepet «stiar og vegar» som er brukt i lova, er heller ikkje særleg presis. Kor mykje tråkk eller opparbeiding i terrenget må det vere for at det ER ein sti eller veg. Og går den eventuelle stien gjennom området, eller berre inn i området? Det bør og drøftast.

Å sende brev med krav om fjerning av «skiltet/påskrifta» ut frå så mangelfull saksutgreiing er etter mitt skjønn eit overgrep mot eigaren. Slik framferd er eit trugsmål mot rettstryggleiken , som vi rett som det er blir påmint om å verne.

Slik eg les intervjuet med Årsbog, har han ikkje forbode nokon om å ferdast på hans innmark. Men han har informert om at grunnen er privat. Med det vil han minne turgåarar på at dei bør tenke seg om. Og han understrekar på denne måten at området ikkje er utmark der ferdselsretten er nesten utan vilkår. Kva galt er det å gje slik informasjon? Kunne det vere ein ide å dra litt lærdom av det arbeidet Folkehelseinstituttet/regjering driv i desse tider for å få folk med på laget?

Eg les og intervjuet med Ingbjørn Bredeli i FNF, som karakteriserer slik skilting for «trakassering og sjikanering». Ein slik karakterisering av grunneigarar som i mange tilfeller kan ha god grunn til å informere om at ein her ikkje ønskjer besøk, meiner eg er i drygaste laget. I mine auge er det forvaltningsorganet som her driv trakassering.

Men dei to intervjua i ÅA viser ein tendens som det er grunn til å stille seg litt kritisk til. Det har komme «tips» frå «nokon», og så er det kommunen som forvaltningsorgan som skal aksjonere overfor private grunneigarar! Er vi på veg til eit «angjevarsamfunn»?