Romsdalseggen rett til værs

Det er livlig på Åndalsnes i sommer. Tross ingen cruiseskip, bare to permitterte hurtigruter som ligger coronafast ved NATO-kaia, så myldrer det med masse tilreisende. Heldigvis. Reiselivet i Rauma har som alle andre fått mangt å håndtere dette meget spesielle året.

For noen ble kapasiteten plutselig sprengt, for andre kan det hende at 2020 ble et dårlig år.

Romsdalseggen synes nå virkelig å ha tatt av som reisemål. Et mylder av folk har bestemt seg for at, ja denne turen skal vi gå. Det kan jeg enkelt observere fra min egen veranda med kikkert. Beste beskrivelsen jeg kan komme på er maursti. Det er bra gondolen snart står klar!

Med gondol blir det lettere for de som etterhvert innser at denne turen ble litt for krevende, da kan de ta gondolen ned. Det er naivt å tro at suksess ikke også har en bakside.

Men også for eventuelle hjelpemannskaper, vil gondolen lette tilkomsten til eventuelle Eggenvandrere med hjelpebehov. Med så mange folk over Eggen hver dag, bør reiselivet vurdere å opprette en egen Eggenpatrulje, slik Besseggen destinasjonen har gjort. https://www.gjendeguiden.no/besseggenpatrulja Det vil være god service, men også et forebyggende tiltak for å dempe skadevirkningene om ulykke/ uhell skulle skje