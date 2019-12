RIR-service

Meninger

Reidar Brude har stilt et spørsmål til ordføreren i siste kommunestyremøte som også er gjengitt her i Åndalsnes Avis. Ordføreren svarte på dette i kommunestyret, men jeg vil gjerne prøve å rydde opp i noen misforståelser som kan skapes av spørsmålet eller som er årsaken til spørsmålet.

Vi har også lest leserinnlegg i forbindelse med overgangen fra NIR til RIR som også kan ha skapt noen misforståelser. Det har skjedd 2 endringer samtidig i Rauma, og det er lurt å holde de fra hverandre.

1. Ny renovasjonsordning. Denne ville blitt innført også om Rauma var i NIR.

Rauma, som en av de siste kommunene i landet, har nå gått over fra å samle inn rest- og matavfall i sekker, til å benytte dunker. I tillegg skal matavfall kildesorteres og samles inn i egen dunk. Årsakene til dette er flere. En grunn er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for renovatørene. Tunge løft blir nå gjort av heisemekanismen på renovasjonsbilen. En annen grunn er å ta bedre vare på de ressursene som finnes i avfallet. Det er viktig at papir/papp, at glass/metall og matavfall kastes i sin dunk, og plast i sin sekk, slik at det blir minst mulig restavfall. Vi skal materialgjenvinne mer og mer, dvs. lage nye varer av kastet materiale. Innen 2035 skal vi materialgjenvinne minimum 65% av alt avfallet som samles inn. Da må vi bli mye bedre til å kildesortere.

En konsekvens av å innføre dunker er at renovasjonsbilen, en vanligvis stor lastebil med kompresjonsaggregat, kommer fram til der dunkene står. Om dette ikke går, må dunkene bringes fram til kjørbar vei for disse bilene. Renovasjonsforskriften som ble vedtatt i Rauma kommunestyre før ferien i år, inneholder en beskrivelse av kravene til kjørbar vei. Dessverre er noen veier ikke kjørbare, enten hele året eller på vinteren med disse bilene. Da må vi finne en annen ordning, og den vanligste er at det blir satt fram samledunker ved veien som disse husstandene kan bruke, eller at husstandene kan ordne transport av dunkene fram til vei med egen traktor e.l. Det er lang erfaring med å finne slik løsninger i RIR.

J.O. Moen Miljø, som har drevet innsamling og som fortsatt skal drive innsamling, vil også bli sterkt berørt av denne endringen. De vant et anbud hvor det lå inne en opsjon for å starte med dunker i løpet av anbudsperioden. Dette ble nok tatt inn i anbudet, fordi Rauma kommune og NIR visste at det bare var et tidsspørsmål før dunker måtte innføres. Til nå har J.O. Moen Miljø hentet sekker hos noen abonnenter med en mindre bil. Som nevnt ovenfor er renovasjonsbilene for store for noen av disse vegene. Hvordan dette nå skal løses, er RIR i positiv dialog med J.O. Moen Miljø om. Og det er viktig å presisere at det ikke er RIR som kjører bilene eller nekter å kjøre på enkelte veier etter omleggingen. Det er J.O. Moen Miljø som fortsatt har jobben med å samle inn avfallet i Rauma, og det er jeg sikker på at de vil løse på en god måte også framover.

Brude reiser også spørsmål om hvor dunkene skal stå for ikke å bli brøytet ned eller ødelagt ved veien. Som nevnt har vi i RIR lang erfaring med bruk av dunker, og i den første avisen vår (Naturligavis) som vi sendte ut til alle abonnenter i Rauma, viste vi eksempel på gode og praktiske løsninger for å sikre dunkene mot slike problemer. Renovasjonsforskriften beskriver også ansvaret omkring dunken og muligheten for at renovatøren skal få tak i den på en enkel og grei måte. Det er altså abonnenten som har dette ansvaret.

2. Utmelding av NIR, innmelding i RIR.

Denne endringen er av mindre betydning for abonnentene. Det medfører størst endring for administrasjonen i Rauma og politikerne. Nå gjøres ikke vedtak om endringer i renovasjonen i kommunestyret, men i representantskapet i RIR hvor Rauma er representert med sine politikere. I tillegg har Rauma ett medlem i styret som er mer involvert i de løpende strategiske beslutninger. Dette styremedlemmet vil være inhabil ved behandling av spørsmål om RIR i kommunestyret.

Kontrakten som J.O. Moen Miljø hadde med NIR, er nå overført til RIR. Vi ønsker imidlertid at spørsmål om renovasjonen, og eventuelle problemer med innsamlingen skal gå fra abonnentene til oss i RIR. Det er vi som bestiller en tjeneste av J.O. Moen Miljø, og vi vil gjerne vite om det er behov for å endre noe i den bestillingen.

Når Brude stiller ordføreren spørsmål om å be RIR rette opp i feil vedtak for noen bestemte veier, så er det altså en liten omvei. Det riktige hadde vært om vi fikk denne klagen og så ville vi ha tatt denne opp med J.O. Moen Miljø, og sammen med de funnet en god løsning. Dialogen med J.O. Moen Miljø er altså nå i gang når det gjelder disse veiene. Disse veiene er spesielt nevnt i kontrakten, og vi beklager at vi i RIR ikke fanget opp det i første omgang.

Konsekvensen for abonnentene av at Rauma nå er deltager/medeier i RIR er at de får de samme tjenester og betaler omtrent det samme som alle de andre i Romsdal. Vi i RIR vil sørge for at dere får mulighet til å være med på det viktige arbeidet det er å ta vare på verdiene i avfallet.