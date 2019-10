"Det er umulig å frata Hustad æren som en sentral pådriver"

Meninger

Torsdag ble historisk i rådhussalen på Åndalsnes. Nøyaktig klokka 14.37 ble Yvonne Wold (SV) utpekt til Rauma kommunes første kvinnelige ordfører. Hun vant kommunevalget med klar margin og det var derfor helt naturlig at de rødgrønne pekte på henne. Jeg tror hun har alle forutsetninger for å bli en god ordfører for Rauma.