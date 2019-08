Valkampen hardnar til

Meninger

For litt sidan hadde Senterpartiet eit utspel der dei lova å freiste å gjere noko med den lenge forsømde «Jarnbanebrua», sjølv om det kan bli vanskeleg. Det må vel vere prisverdig, eit tiltak med stor politisk semje. Men straks er Øyvind Hovde (og Høgre?) ute med eit nokså surt oppgulp. Han kritiserer Senterpartiet og SV for det han trur dei ikkje har gjort for år sidan. Men valkampen skal vel peike framover, kva ein ønskjer å få til i kommande periode?

Historia fortel oss om at regimer som har site altfor lenge med makta gjerne blir nedlatande arrogante, og ikkje evnar å sjå andre sine meiningar og framlegg. Høgremakta i Rauma sit no på overtid.

Rauma kommune vil trenge politikarar som kan vere konstruktive og finne dei beste løysingane i saker der ein er samde, som er pragmatiske nok til å finne gode kompromiss i saker der ein er delvis samde, og som kan vere tydeleg der semje ikkje kan oppnåast. Høgre-utspelet til Hovde viser ei heilt anna haldning.

Det positive med Hovde sitt innlegg er at det minskar sjansen til å få ein ordførar frå Høgre i kommande periode. Så berre hald fram slik, Øyvind.