NM i dårleg leiarskap

Meninger

Rauma formannskap har hatt sitt første møte etter ferien, og i Å.A. den 29. august er det mange store oppslag og referat frå behandlinga av dei ulike sakene.

Det vart også orientert om den økonomiske situasjonen for kommunen. Politikerne var i sjokk, og rådmannen stiller spørsmålet: korleis kunne dette skje? Rådmannen burde vel vere den som hadde svaret, for då ho starta som rådmann for eitt år sidan var ho svært sjølvsikker om kor godt dette skulle gå, og kor godt alt var tilrettelagt i Rauma. Og då kommunestyret i juni behandla rekneskapen for første tertial så var all merksemd retta mot kor mykje kommunen kunne sette av på disposisjonsfond ved årets slutt, og kva overskuddet skulle brukast til.

Kanskje var det ein teknisk feil at Rauma kom på ROBEK-lista for nokre år sidan, men det var ein endå større og grov feil av Fylkesmannen at Rauma kom seg ut av ROBEK.

At det er helse- og omsorgssektoren som har det største meirforbruket er naturleg. Eg har ved fleire høve advart mot den sterke sentraliseringa i denne sektoren, men når eg sa ifrå på budsjettmøtet i desember vart eg møtt med massiv kritikk, replikkar og nordavind frå alle kantar.

Tidlegare rådmann Oddbjørn Vassli har i stor grad vore hjernen bak mykje av dette, og han synte til kor vellykka tilsvarande omleggingar har vore i Kristiansand. Å samanlikne ein av landets største byar med ein tynt befolka landkommune på over 1.500 km2 må gå gale. Rauma har 10 prosent av Møre og Romsdal sitt vegnett som skal køyrast mange gonger i døgnet.

Eg forstår godt at tidlegare rådmann har halde ein lav profil i det siste.

Det var også ei «gladsak» det vart orientert om, slik eg tolkar avisa. Kommune-NM. Vi har i mange år høyrt om verdens beste..., landets flotteste...., hovudstad for både det eine og andre o.s.v. Alle ser til Rauma og vil hit for å lære m.m. I tillegg til ordføraren er damene i Nordveggen og mannfolka i Næringslaget aktive med å spre dette budskapet.

Korleis resultatet hadde blitt om alle millionane som er tilført Nordveggen hadde blitt brukt på andre måtar vil vi aldri få svar på, men fakta er at Rauma er den kommunen som har den største nedgangen i folketal i regionen her. Og framskrivinga til S.S.B. viser at denne utviklinga vil bli forsterka i åra som kjem. For 25 år sidan var det ein banksjef her som var oppteken av å samanlikne utviklinga i Rauma med andre tilsvarande kommunar i fylket. I dag er grunnlaget for ei slik samanlikning borte, Rauma har sakka kraftig etter, ikkje minst dei siste åra.

Rauma er frå naturen ein fantastisk kommune med mange bygder og små lokalsamfunn som har store moglegheiter for vekst og utvikling, men dette blir i alt for stor grad øydelagt ved at det aller meste skal sentraliserast til Åndalsnes.

Like før siste jul skreiv ordføraren i avisa om alt han hadde gjort og fått til i 2017. M.a. hevda han at han hadde fått på plass/løyst alle tre utbyggingsprosjekta i Måndalen, omsorgssenter, skule og barnehage. Omsorgssenteret er jamna med jorda, det er det einaste som har skjedd. Ikkje ein gong valg av tomt til barnehagen kunne ordføraren vere med på sjølv om all tvil vart feia tilsides på folkemøtet for få dagar sidan. Og det var respeklaust av rådmannen å ikkje møte når ho var invitert.

Det positive er at lokale private krefter no har starta arbeidet med å etablere privat barnehage på tomta ved idrettsplassen.

Det var fleire andre viktige saker på dette møtet som vedkjem alle som bor i Rauma.

Både når det gjeld framtidig legevaktordning og valg av renovasjonsselskap vart det synleggjort at rådmannen og fleirtalet i formannskapet legg seg flat for styringssignala som kjem frå rådhuset i Molde. For fleirtalet av folket i Rauma vil det vere betre og meir naturleg å vere knytt til ei legevakt i eller mot Ålesund.

Om eitt år er det valg av nytt kommunestyre. Då er det viktig at kommunen får eit leiarskap som er opptekne av heile Rauma, og at alle får ta del i utviklinga av kommunen.

Det må bli slutt på at politiske enkeltmannforetak har så stor makt som det vi har sett i denne perioden.