Godt team: Liv Grethe Oftedal og Gudrun Herje Langseth utfyller hverandre godt. – Du er det praktiske, sier Liv Grethe til Gudrun. – Og du er god på det psykiske plan, sier Gudrun. Foto: Evy Kavli

Blant setertauser og sauebjeller: – En tur med mening

To damer som virkelig har funnet tonen, skal guide deltakere fra Mittet til Isfjorden under Norsk Fjellfestival – for syvende gang.