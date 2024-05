Det britiske korpset Chesire Constabulary Corps of Drums tar turen til Molde og Åndalsnes. Det skriver Romsdals Budstikke mandag.

Korpset skal delta i både barne- og borgertoget i Molde 17. mai og dagen etter, reiser de til Åndalsnes. Her skal de blant annet opp til Nesaksla og Eggen med gondolen. De skal også besøke Trollveggen, samt Kyllingfossen og Kylling bru ved Verma.

Første gangen korpset besøkte Molde, var i 2022. Da deltok de i 17. mai-toget, med stor suksess.

Korpset spiller i politiuniformer og det har eksistert et politikorps i Cheshire i over 60 år. På sin nettside opplyser de at de er etterspurt og at de opptrer og underholder på både konsert- og arenaopptredener.

Videre uttaler de at de først og fremst er et konsertband, men at de påtar seg oppdrag med stor variasjon; alt fra konserter, til parader, til «småband»-engasjement på samfunnssenter og skoler. De deltar også i marsjering og militær tattoo.

Bandet består frivillige fra alle samfunnslag, ikke bare de som jobber i politiet. Alle musikerne gjør dette gratis og på sin egen fritid.