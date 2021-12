Kultur

– Da vi gikk ut i avisa og fortalte at vi vi ville arrangere denne festen, da var jeg litt bekymra for om det kom til å komme så mange som vi planla for. Men under ei uke etter avisoppslaget var alle hundre plassene tatt. Og siden har ikke telefonen stått stille. Jeg har laget middag med ene handa, og tatt imot påmeldinger over telefon med den andre handa. Jeg har også pussa tenner på 3-åringen heime med den ene handa, samtidig som jeg med telefonen i den andre handa har organisert skyss for folk hit i dag. Det er utrolig kjekt at vi i samarbeid med hotellet greide å utvide til cirka 150 plasser til dette julebordet, eller førjulsfesten som vi har valgt å kalle det, sa Aleksander Eidsvåg i sin velkomsttale foran en stappfull restaurant på Grand Hotel på torsdag ettermiddag.