Dette er årets deltakere i Kompani Lauritzen

Kultur

Tidlig fredag morgen kunngjorde TV 2 hvem som er deltakere i sesong tre av Kompani Lauritzen. Også den tredje sesongen spilles inn med base på Setnesmoen i Rauma, og filmingen er nå i gang.

De siste dagene har kompaniet vært å se flere steder i Rauma.

– De har så vidt fått smaken på militærlivet, og vi tror det nå har gått opp for dem hva de har blitt med på, sier Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård til TV 2 over telefon.

Også i år blir det mange utfordringer for deltakerne:

– Vi har fått en bredere erfaring. Nå vet vi litt mer hvordan vi skal takle det og hva vi kan gjøre med deltakerne, forklarer Ødegård til tv-kanalen.

Dette er deltakerne

Det er totalt 14 deltakere denne sesongen, og de er:

Tone Damli (33), artist

Lydia Torsvik Gieselmann (28), programleder i NRK-serien Unormal

Emilie Anker Stordalen (29), Prosjektleder i Nordic Choice Hotels og datter av Petter Stordalen

Rikke-Mari Isaksen (26), kjent fra Ex on the beach og Camp 71, jobber nå som fisker

Dennis Siva Lie (27), programleder i NRK Super

Emilie Enger Mehl (28), politiker i Senterpartiet

Daniel Kvammen (33), artist og låtskriver

Espen P. A. Lervaag (44), skuespiller/manusforfatter/komiker

Marius Skjelbæk (30), Programleder og kommentator i TV 2

Ruben Markussen (26), artist

Emilie «Voe» Nereng (25), Mat-influenser

Mayoo Indiran (31), kjent blant annet fra serien Sofa på TV 2

Jan Tore Kjær (52), kjent fra Vålerenga Ishockey

Daniel Franck (42), Snowboardkjører/kunstner

- Redd for alt

Tone Damli forteller til TV 2 at da hun ble spurt om å bli med i Kompani Lauritzen var hun usikker, men at det var én spesiell grunn til at hun takket «ja».

– Etter jeg ble mor har jeg blitt redd for alt. Jeg har blitt redd for å fly, redd for å kjøre bil på vinteren. Det kunne aldri falt meg inn å hoppe ut av et fly, sier hun til TV 2, og legger til:



– Jeg vil tilbake til uredde jenta jeg var.

Daniel Franck takket ja fordi han ville utfordre seg selv:

– Det er så mye utvikling i ubehaget. De fleste av oss som bor i den vestlige verden er ekstremt bortskjemte. Alt blir så tilrettelagt, sier han til kanalen.

På TV til våren

Den tredje sesongen kommer på tv til våren, i følge TV 2. Det er produksjonsselskapet Seefood som produserer den populære serien for kanalen.

Saken oppdateres