Inviterer til UKM: – Lover en kjempeartig dag

Kultur

Hvis alt går etter planen, og ikke noe uforutsett i smittesituasjonen oppstår, kan Rauma-ungdommen se fram til et UKM-arrangement slik de kjenner det fra før pandemien. For Rauma kulturhus gjør helomvending; fra at de i vår planla et heldigitalt arrangement nå i starten av september, til at de vil ønske både deltakere og publikum velkommen til forestilling i storsalen den 19. september.

Thomas Enstad Trana, som allerede har en finger med i spillet i arbeidet på kulturhuset, stepper inn som vikar i en periode, og tar utfordringa med å arrangere UKM på strak arm.

– Vi er optimistisk på at vi kan få ha en så normal UKM som vanlig, men vi tilpasser selvfølgelig hvis det blir behov for det. Dette kan forandre seg fort, sier han.

Har hatt alle roller

Trana er allerede et kjent for mange. På fritida har han i flere år lagt ned mye arbeid for kultur og aktivitet for ungdom i Rauma.

– Jeg synes det er positivt og hyggelig å se talent komme fram og at de tør prøve. Å arrangere UKM synes jeg er en skikkelig kjekk jobb å få muligheten til å gjøre.

Og i UKM-sammenheng har han allerede bekledd de fleste roller.

– Jeg har vært arrangør. Jeg har vært dommer. Og fra jeg startet med min Michael Jackson opptreden i UKM som 8-åring, deltok jeg hvert år siden.

Lover en kjempeartig dag

Han er entusiastisk med tanke på å skape en dag som er ungdommens dag.

– Jeg lover at vi skal få til en kjempeartig dag for deltakerne med blant annet hygge, lydprøver, mat, mye morsomt og forestilling. Den dagen er det ungdommene som er stjernene.

– Hvor viktig er UKM for ungdom i Rauma?

– Jeg kan ikke svare for alle, men da jeg var med, var det en plass der jeg fikk utløp for alle de merkelige tankene og ideene jeg hadde. Der fikk jeg respons på hvordan jeg gjorde det, og jeg fikk motivasjon og mot til å prøve nye ting. Alle har en liten artist i seg, tror jeg. Jeg tror mange har lyst å vise fram litt av det de kan. Og så er det veldig artig å se at folk kommer igjen år etter år etter år, til UKM. De utvikler seg stadig og prøver nye ting. Det er skikkelig inspirerende å se.

Bytter ut juryen med mentorer

Trana synes det er fint at UKM i år endrer opplegget de tidligere har hatt, der en jury har avgjort hvem som går videre til fylkesfestivalen. For som han sier, UKM skal ikke være en konkurranse, men har kanskje blitt oppfattet som det likevel. I år blir det derfor ikke jury, men mentorer som kommer til å gi deltakerne råd, tips og vink under lydprøvene, og som skal sørge for at hver enkelt blir sett. Mentorene gir også en personlig vurdering av opptredenen etter forestillinga.

– Mentorene blir lokale folk som er flinke i faget, sier Trana og forklarer gangen i det:

– I år blir et litt annerledes år, så derfor arrangeres det fylkesfestival tre plasser, blant annet her i Rauma i november. Mentorene avgjør ikke hvem som får bli med videre dit, de gjør kun en nominering. Og så er det fylket som tar avgjørelsen om hvem som blir med, med bakgrunn i hvilken sammensetning de ønsker for å kunne vise mangfoldet av ungdomskulturen i fylket og regionen. Så nå er det enda tydeligere at dette ikke er en konkurranse. Dette er for at ungdom skal få nyte det å gjøre ting de liker å gjøre. Og for å bli kjent med andre som liker det samme. Og kanskje utvikler det seg til vennskap og samarbeid.

– Meld dere på!

Foreløpig er det to påmeldte aktiviteter. Men Trana sier han har veldig lyst til å få inn alt mulig av aktiviteter før påmeldingsfristen 5. september.

– Dans, sang, kunst, cosplay, kanskje taekwondo. Og filmer! Lista stopper ikke der, sier han.

UKM er for ungdom mellom 10 og 20 år. Kun de som er over 13 år kan bli plukket ut til å delta også på fylkesfestivalen.