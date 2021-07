Skulle kjøpe drakt til Oktoberfest – endte opp med helt spesiell plagg

Kultur

(Rbnett) For fire-fem år siden var Jorid Bjerkeset fra Isfjorden på jakt etter et antrekk til Oktoberfest. Der brukes ofte «Dirndl», et tysk bunadsliknende kjoleplagg. I bruktbutikken fikk Jorid øye på en flaskegrønn Romsdalsbunad med kort stakk, som kunne bli rett så lik det tyske Oktoberfest-plagget.