Kultur

Av over 800 søkere og 660 nominasjoner, er Nora Elise Legrand Gjerdset fra Rauma en av 50 som mottar Drømmestipendet i år. Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.