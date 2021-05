Gjester Rauma kulturhus i helgen - og nå åpner reglene for at flere kan komme inn

Kultur

Felles har Hanne og Alexander en lidenskap for å underholde publikum. Dessuten har de begge har vunnet finalen i "Eurovision Song Contest".

Privat kan Hanne Krogh og Alexander Rybak kan se tilbake på et langt vennskap. Men det var først under en opptreden sist vinter at ideen om en felles konsert-turne dukket opp.

- Alexander oser av kvalitet, både som musiker, artist, komponist, men også som menneske. Ved hjelp av sin skapertrang og unike vennskap med fiolinen sin, evner han både å imponere og berøre, skriver Hanne Krogh i en pressemelding.

Det siste året har Alexander Rybak studert filmmusikkomposisjon ved universitetet i Chicago. Etter eksamen i mai går turen til en opptreden på Island, før han flyr direkte fra Reykjavik til premiere på Norgesturnéen «Hanne + Alexander = SANT».

Etter tiden på skolebenken er det mye utemmet energi som nå skal få utløp på scener over hele landet.

- Hanne er en god og klok venn. Men i denne sammenhengen er det viktigste at hun er en entertainer av rang, og en artist jeg gleder meg til å turnere med. Hun gir en unik energi til hver sang. Mange bruker musikk for å fremme seg selv. Hanne bruker seg selv til å fremme musikken, skriver Alexander Rybak.

Turnéen er prioritert av Kulturrådet, og vil gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernsreglene. Fra torsdag blir det lov å ha 200 personer på innendørs arrangement. I storsalen på Rauma kulturhus er det plass til 165 hvis man har kjøpt billett en og en. Men som regel er det to eller flere som kjøper billett, så da er det plass til flere.

Uavhengig av hvor mange som kan komme, vil artistene gi alt:

– Vi kommer til å gi alt til de som er tilstede. Det er viktig for oss å komme ut på veien. Vårt mål er å lage en forestilling som treffer både hode og hjerte samtidig. Publikum fortjener en skikkelig kulturell opplevelse etter et langt koronaår, skriver Hanne Krogh.