Snart fullt for populær camp

Kultur

Kombi-Camp er en sommerskole hvor barn får utforske ulike kunstuttrykk, uansett forutsetninger. Som faste aktiviteter har de musikk og dans, i tillegg har de en tredje aktivitetspost som varieres fra år til år.

– Tidligere år har vi fylt den tredje posten med forskjellig type kunst som blant annet tegneserieskaping og street art. Vi har også hatt idéfabrikk der barna får prøve seg på ulike typer eksperimenter. Hva det blir i år, venter vi snart en endelig avklaring på, sier Gro.

Idéen bak Kombi-Camp kom i utgangspunktet fra en serie som heter Camp Rock på Disney Channel. Da Gro tok kontakt med Filip, ble han med på idéen om å skape en kulturell sommercamp på Åndalsnes.

– Gro og jeg har tidligere samarbeidet om sammenhengen mellom dans og musikk. Vi ønsker også å videreformidle denne helhetstankegangen til barn. Det er finnes jo allerede aktivitetstilbud for barn om sommeren, men ikke noe som er helt kulturelt, så det har vi ønsket å bidra med, sier Filip før han fortsetter:

– Det hender at vi får beskjed fra foreldre om noen deltakere som enten kan være litt nervøse, eller kanskje ikke er like interessert i alle aktivitetene, og da er det ekstra morsomt når vi observerer at dette er ting som bare forsvinner helt i løpet av dag en.

Stor pågang

Kombi-Camp er blitt svært populært og det er allerede mange påmeldte, men de vil ikke gi noe eksakt antall på hvor mange de kan være riktig enda, ettersom de også må se an hvordan det blir med tanke på koronarestriksjoner.

– Nå, etter bare en facebookpost, begynner det å bli ganske fullt allerede. Folk er blitt veldig sultne på å få gjøre noe, så hvis de vil være med, så må de være veldig kjappe med å melde seg på, sier Filip.

– Hvordan løste dere det med tanke på koronarestiksjoner i fjor?

– Tidligere har vi pleid å ha improvisasjonsleker hvor de for eksempel lager skulpturer sammen, og kommer nært på hverandre. Akkurat slike ting blir litt begrensa nå. I fjor var vi veldig i tvil, men heldigvis gikk det bra, mye åpna opp og vi gjennomførte nesten som normalt. Vi håper at garden blir litt senka mot slutten av juni. Vi må helt sikkert forholde oss til noen smittevernsregler, men vi håper i alle fall at det blir helt andre tilstander enn nå, sier Filip.

Håper på fint vær

I fjor var det veldig fint vær, og mye av aktiviteten ble holdt ute. En dag ble satt av som turdag, også hadde de en avslutningsframføring som ble holdt nede på rådhusplassen i sentrum.

– Selv om det egentlig ikke er målet, så har vi en visning av hva vi har holdt på med i løpet av uka. Vi håper å kunne gjenta suksessen med å ha det nede i sentrum igjen. Der får deltakerne vise frem dans og musikk, også henger vi opp kunsten de har laget, sier Gro.

– Det er jo en veldig fin motivasjon. Selv om det er lek og moro, så er det også fokus og arbeid, legger Filip til.

Aldersspennet for deltakerne er første til sjuende klassinger, men det er så pass populært at tidligere deltakere fortsatt ønsker å være med etter de er blitt for gamle.

– Vi har pleid å engasjere noen av de eldre deltakerne som assistenter, og har fått flere forespørsler om dette nå også, så det er utrolig morsomt, sier Gro.

– Jeg vil også legge til at de fasilitetene vi får bruke ved ungdomsskolen er helt fantastiske. Her er det egne musikkrom, og ellers masse plass å boltre seg på både inne og ute, så vi er veldig takknemlige for å kunne få bruke de, avslutter Filip.