Bråstopp for unge i kulturbransjen

Kultur

Åndalsnes Avis har tatt en prat med fem unge frilansere for å høre hvordan det går.

Malin Dahl Ødegård

Malin Dahl Ødegård er en aktiv musiker fra Åndalsnes, bosatt i Trondheim. Hun kan fortelle om avlyste konserter og turnéer, men føler seg likevel i en heldig situasjon.

– Jeg hadde flere konserter planlagt nå i april, men alt har allerede enten blitt avlyst eller flytta. Jeg føler meg likevel heldig fordi jeg bestemte meg for å fortsette å studere ett år til.

Malin er ferdig med sin bachelorgrad i jazzsang fra NTNU, og går nå et årsstudium i komposisjon og arrangering.

– Jeg hadde egentlig tenkt å ta studiet ved siden av å jobbe frilans for å slippe å ta opp mer studielån, men så kom jo korona, og da ble det studielån likevel.

Hun kan fortelle at, til tross for korona, likevel har fått besøke Åndalsnes ved flere anledninger det siste året. Hun bruker tiden her som en pause fra bylivet, og for å ta en oppladning til å jobbe mer når hun kommer tilbake til Trondheim.

– Jeg får litt mer fri, og tar det som en inspirasjon. Det er dessuten veldig fint å være med familien, eller bare sitte å strikke. I Trondheim bor jeg i et musikerkollektiv, og der er det stort sett musikk som står på agendaen.

– Hvordan ser dine ambisjoner ut for fremtiden?

– Jeg håper bare at ikke hele kulturbransjen går ad undas. Det er dessverre mange som er vanskelig stilt nå. Det skumleste under pandemien har vært at kulturbransjen nedprioriteres gang på gang. Som ung musiker gjør det jo at man ser litt mørkt på framtida, i alle fall nå med det første.

Anders Søvik Hjelden

Anders Søvik Hjelden fra Innfjorden jobber gjennom eget AS som lystekniker i Oslo, han er også kritisk til hvordan kulturbransjen er blitt behandlet under pandemien.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg er ekstremt frustrert over hvordan regjeringa har håndtert vår bransje. Det har vært flere lovnader fra kulturministeren, men de har han også brutt.

– Etter den første nedstengingen så forsvant vel 90 prosent av all jobb. Og de jobbene jeg tok, var jobber jeg i utgangspunktet ikke ville tatt i en normal situasjon. Vanligvis jobber jeg med turnerende artister, men nå har det blitt mer for nettstrømming og noe TV-lys.

Jula tilbragte han på familiens hytte på Bjorli sammen med kona Malin Sørli Hjelden, skjermet fra resten av familien. På nyttårsaften reiste de til Innfjorden hvor de tilbrakte de neste to månedene.

– Det var utrolig godt å få litt fri, og slippe å bruke munnbind hele tiden. Men det var også godt å returnere til Oslo etter en stund.

– Hva er dine planer framover?

– På papiret har jeg flere turnéer jeg skal ut på, men jeg opplever at utenlandsjobbene blir plukka bort én etter én for sommeren. Dersom vi får reise ut i verden og turnere igjen neste år, så hadde det vært fantastisk.

Stian Unhjem

Komponist og musiker Stian Unhjem kommer fra Isfjorden, og er bosatt i Oslo. Etter omfattende nedstengninger i byen vendte han hjem for inspirasjon og armslag.

– Jeg har egentlig ikke hatt lov til å jobbe siden nedstengningen 12. mars i fjor. Det ble jo umulig å komme seg ut å spille. Men i nesten like stor grad har det vært utfordrende at man ikke føler at man har noe å gjøre.

– Selvfølgelig har jeg tid til å skrive og øve, men hva skriver man og øver til? Motivasjonen har gått veldig opp og ned.

Stian har vært i Isfjorden i fem uker og har funnet tid til å slappe av og jobbe med musikk.

– Jeg får mye mer armslag og luft her oppe. Også får jeg naturlig nok pandemien mer på avstand. I Oslo er det bare munnbind og restriksjoner overalt. Jeg føler definitivt at jeg har vært mer produktiv i Isfjorden denne perioden.

Nora Legrand

Nora Legrand fra Torvika bor i Oslo og holder hjulene i gang med å skrive musikk.

– Jeg var jo på turné i det koronanedstengningen skjedde. Men samtidig var jeg litt i den prosessen at jeg skulle sette meg ned for å skrive musikk. Jeg er godt i gang med planleggingen av min kommende debutplate, og har nettopp begynt å jobbe med en fantastisk produsent.

– Korona viser at man ikke har så stor kontroll over ting som man kanskje trodde man hadde, men jeg syns det handler om perspektiv, og hva man velger å gjøre utav situasjonen. Jeg mener at jeg har all verdens muligheter.

Nora har også tatt på seg jobb som dagmamma for nevøen sin tre dager i uka, og jobber dessuten en dag i uka på matbutikk. Når debutplaten hun jobber med er klar, håper Nora å komme seg ut på turné, og da er det et sted som virkelig stikker seg ut blant steder hun ønsker å spille.

– Jeg ønsker egentlig å spille på Sødahlhuset tre kvelder på rad. Jeg har blitt så innmari godt tatt imot av folkene der. Jeg har spilt konserter der før, og det er alltid en utrolig hyggelig opplevelse som har gitt meg veldig mye.

Ingrid Sæbø

Saksofonisten Ingrid Sæbø fra Måndalen jobber som musiker i Oslo.

– I fjor ble det virkelig bråstopp, og nå er det ingenting som skjer, og det er vanskelig å planlegge noe framover. I 2020 hadde jeg bare tre konserter som var digitale.

Ingrid jobbet stort sett med å ta på seg ulike spilleoppdrag, men ble tilbudt en 60% stilling som lærer i Oslo Kulturskole for to år siden.

– Jeg tenkte meg om en god del før jeg sa ja til den jobben, men jeg ser nå i ettertid at det var veldig heldig for meg at jeg gjorde det. I tillegg til jobben i kulturskolen har jeg også tatt noen privatelever for å få det til å gå rundt nå.

Hun forteller at det er utfordrende å være musiker for tiden, og føler på at hun ikke får gjort det hun skal gjøre.

– Jeg prøver jo å øve og lage litt musikk, men det er veldig utfordrende å ikke ha noen konkrete mål.

Påskeferien ble tilbragt hos foreldrene i Måndalen for pusterom og inspirasjon.

– Jeg kjørte egen bil oppover og var stort sett bare hos foreldrene mine i Måndalen. Jeg blir veldig inspirert av å være der. I fjor hadde jeg en egen strømmekonsert oppe i skogen ved gården til faren min, og forhåpentligvis kan jeg gjenta det ved pinsetider.

Selv om hjembygda byr på inspirasjon, er det bylivet og Oslo hun føler gir flest muligheter.

– En av grunnene til at jeg flytta til Oslo var jo på grunn av tilgangen på konserter som inspirerer. Det siste året har jeg dessverre vært mye hjemme, bylivet er en helt annen hverdag. Jeg er veldig glad i Måndalen, og en tanke som har dukket opp under pandemien er at det kanskje kan være aktuelt å flytte hjemover igjen en gang i fremtiden.