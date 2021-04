– Det å se gratulerer og ikke dessverre, var en stor lettelse

Kultur

Nora Elise Legrand Gjerdset (26) fra Rauma er en av 16 talenter som mottar et TEFT-stipend fra Sparebanken Møre. Hun forteller til Åndalsnes Avis at dette var tredje gangen hun søkte om å få dette stipendet.

– Da jeg fikk beskjeden, så kjente jeg på en voldsom ro inni meg. Det å kunne lese et stort gratulerer i stedet for dessverre, var en lettelse, sier hun.

Pengene skal hun bruke på å spille inn sitt debutalbum.

– Det er der fokuset ligger nå, sier hun.

Jobber mot et debutalbum

Artisten sier at det er godt å kjenne på at hun nå begynner å få taket på et å skrive søknader.

– Det har blitt mye avslag og jeg trengte virkelig dette. Mars har vært en god måned så langt, sier hun og sikter til at hun også er en av vinnerne av Drømmestipendet, hvor premien er på 30 000 kroner.

– Hva er status på debutplata di?

– Jeg har ikke begynt, men jobber nå med å finne studio, produsent og hvilke musikere jeg vil ha med meg. Det er også andre søknadsprosesser jeg må gjennom før vi kan starte. Den støtten jeg har fått så langt hjelper på, men det gjenstår fortsatt en god del før vi kan sette i gang. Men vi håper å kanskje kunne komme i gang med innspillingen en gang i år, men det er vanskelig å si når.

Å få gi ut en plate har vært en drøm så lenge Nora Elise kan huske.

– Jeg har alltid hatt en dyp, indre viten om at det er dette jeg skal gjøre. Jeg har tidligere sluppet en EP, så jeg har gjort det en gang før. Så jeg kjenner på en helt annen ro når jeg skal i gang med dette prosjektet og jeg har med meg mange flinke folk på laget som vil hjelpe meg, sier hun.

Skrevet masse musikk

En uke før Norge stengte ned i mars i fjor, hadde hun gjennomført sin releaseturné i forbindelse med EP-en. Hun forteller at hun hadde en del koronakonserter, men at det generelt var lite å gjøre.

– Jeg brukte fjoråret på å skrive masse ny musikk og jeg har funnet min signatur i låtskriving, hva jeg har lyst å formidle og hva jeg har å si. Så jeg føler jeg har brukt tiden veldig godt, sier hun.

Per dags dato er det Oslo som er basen hennes. Men hun har tidligere bodd i Tennessee og hun har alltid drømt om å dra tilbake til USA.

– Etter at jeg slapp EP-en, så hadde jeg planer om å reise tilbake til USA. Men det ville funket dårlig å flytte under en pandemi, sier hun.

Støtte på hjemmebane

At hun får den støtten hun får, gir henne selvtillit og en god følelse.

– Jeg føler jeg blir sett og at folk tror på talentet mitt. Det gir meg vanvittig mye motivasjon til å kjøre på. Det er kjempedyrt å spille inn en plate, det koster rundt 200 000 kroner, og jeg har vært litt stresset for det. Men som nevnt tidligere, så er støtten jeg har fått så langt veldig behjelpelig, så er det en lettelse for meg, sier hun.

Å få støtte lokalt er også noe som betyr mye for raumaværingen.

– Det betyr litt ekstra når det kommer fra det lokale, sier hun.

– Får du tid til å komme hjem til Rauma innimellom slagene?

– I fjor var jeg en del hjemme og jeg hadde en del spillejobber her. Men i år synes jeg det er vanskelig å dra til Rauma når jeg bor i Oslo. Jeg har ikke lyst å være kilden til noe kaos. Jeg jobber i en matbutikk i Oslo, så jeg må tenke meg om før jeg drar noen plass. Men jeg har veldig lyst hjem og jeg savner å gå i skogen og i fjellet. Jeg trenger luft og forhåpentligvis kan jeg komme i sommer, sier hun.