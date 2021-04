Kultur

– Det føltes veldig utfordrende i fjor at vi måtte ha stengte dører i alle kirker og jeg vet det var et savn for mange å kunne komme inn. Det er godt at vi nå får lov til å åpne dørene. Det er viktig å skape de møteplassene vi har lov til å skape og møtes på de måtene vi har lov til å møtes på. Det har vært positivt for oss, sier Tommy Høgset, da vi er innom på den tredje i rekken, denne gangen i Innfjorden bedehuskapell.