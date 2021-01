Kultur

Christelfondet skulle i utgangspunktet friskt smelle i gang for 2021 med en liten filmfestival. Regissør Mari Bakke Riise var venta til visningene. Hun står bak både «Kayayo» og «Else og Odd» – to dokumentarfilmer som blant annet har de felles at de rører noe dypt inne i deg OG at Filip Eidsvåg har komponert og laga musikken. Men Bakke Riise var blitt sjuk og kunne ikke komme, så det var bare Eidsvåg som sto foran lerretet etter filmene for å svare på spørsmål.