Vil dele erfaringer om hvordan man reiser seg etter kriminalitet og rus

Kultur

Det melder Christelfondet ved Stein Siem i en pressemelding. «Back in the Ring» er et nasjonalt tilbud av yoga, aktiviteter og samfunnsnyttig arbeid for rusavhengige i 20 byer rundt om i Norge. Søndag 18. oktober kommer fire av deltagerne til Åndalsnes og Rauma kulturhus for å dele av sine erfaringer om hvordan man reiser seg etter langvarig rusavhengighet, fengselsopphold eller å ha stått på utsida av samfunnet, skriver de.