Kultur

(Rbnett.no): – Dette er utrolig spesielt. Det føles helt magisk å spille her, på en nydelig scene midt i en skog i Isfjorden. Med lyssatte trær og tilhørere som sitter rundt bålet. Jeg er veldig glad for å være her, med så mange kjente og kjære til stede, sier Nora Legrand til Rbnett.