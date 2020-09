Stor aktivitet på Øran: Planlegger de togstunt på Raumabanen?

Kultur

Tom Cruise er for tida travelt opptatt med å få filma et stunt på Hellesylt, der han skal hoppe med en motorsykkel fra fjellet Helsetkopen. Ifølge Sunnmørsposten (krever innlogging), som følger Cruise tett i sunnmørsbygda, har flere forsøk på å få gjennomført stuntet mislykkes, og superstjerna dro fra settet i et svart, amerikanskregistrert helikopter i retning Valldal, der han bor under oppholdet i Norge.