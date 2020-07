VG: Raja pratet med Tom Cruise om filming i Møre og Romsdal

Kultur

Lørdag ettermiddag fikk kulturminister Abid Raja (V) en telefon fra Hollywood-stjerna Tom Cruise. Det skriver VG. Her snakket de to om muligheten til at Cruise og filmcrewet skal kunne komme tilbake til Norge for å filme scener til storfilmen «Mission Impossible 7». Cruise har åpenbart blitt glad i Norge, da også klimakset til den forrige filmen i serien, «Mission Impossible: Fallout» ble filma på Preikestolen.

Denne gangen er det snakk om at scener til den nye filmen skal spilles inn i Møre og Romsdal, noe Cruise håper kan skje i slutten av august. Åndalsnes Avis har tidligere skrevet at disse scenene kan bli spilt inn i Rauma.

Om regjeringen vil kunne innfri Cruises ønsker er ennå usikkert.

– Koronaviruset gjør at det for øyeblikket ikke er anledning til å komme til Norge på samme måte som ellers. Dette vil vi måtte drøfte i regjeringen og lage bestemmelser for før vi gir tillatelse til å filme i Norge. Vi ønsker å ivareta regler og koronarestriksjoner. Jeg skal bringe denne samtalen med Cruise til regjeringen, sier Raja til VG.

I «Mission Impossible: Fallout» ble Preikestolen lagt til Kasjmir. Under samtalen med Cruise poengterte Raja at han ønsker at Norge skal krediteres for lokasjonen i filmen, slik at man unngår at, for eksempel, Trollveggen legges til et annet land.

– Som kulturminister vil det å få Norge med i en sånn type film bety mye for Norge, ikke bare som sted for filmdestinasjon men også reiselivsnæringen. Det har en uvurderlig reklameverdi, både gjennom denne samtalen med Cruise og dersom han kommer til Norge, sier Raja til VG.