Starter ny festival mens andre avlyser: – På Trollfestival får alle vise seg fram

Kultur

(rbnett.no) Helga 11. - 13. september går Trollfestival 2020 av stabelen. Den nye kulturfestivalen, som ble satt i gang i løpet av et par uker, ledes av initiativtakerne Henrik Sæther og Lars Jacobsen fra Molde. Festivalen er et kulturprosjekt som skal legge til rette for gode kulturopplevelser, og samtidig gi en scene til musikere fra regionen som kanskje ikke har fått muligheten til å opptre foran et større publikum.