Inviterer til festival på Trollstigen: - Vil gi nye musikere en scene

Kultur

Helga 11. til 13. september skal Trollfestival 2020 løfte frem nye og lovende musikere på Trollstigen i Rauma. Det forteller arrangørene i en pressemelding.

Den nye kulturfestivalen ledes av initiativtakerne Henrik Sæther og Lars Jacobsen fra Molde.

- Trollfestival er et kulturprosjekt som har som formål å legge til rette for gode kulturopplevelser, samt å gi en scene til musikere fra regionen som kanskje ikke har fått muligheten til å opptre foran et større publikum, forteller de i pressemeldingen, og sier videre at:

- Fra 11. september til 13. september legges det til rette for at 200 personer får en ny og annerledes festivalopplevelse i eventyrlig natur med variert musikk flere aktiviteter i samspill med kunstinstallasjoner! Programmet skal fylles med mange spennende artister som annonseres fortløpende i de kommende ukene.

Oppfordrer artister til å melde seg

I følge pressemeldingen legger Edmund Meyer på Trollstigen Drift AS til rette for bruk av fasilitetene på Trollstigen Gjestegård og på Trollstigen.

Festivalen er en felles satsing med flere musikere og kunstnere fra hele Møre og Romsdal på laget:

- Vi oppfordrer alle musikere i etableringsfasen fra regionen til å benytte seg av muligheten til å søke om å opptre på festivalen, sier Lars Jacobsen.