Åpnet ny kunstutstilling i Garveriet: - Dette stedet betyr noe spesielt for oss

Kultur

Utstillerne er Torhild Einardotter Floberg, Rune Floberg og Kaja Nilsen. Torild og Kaja er begge etterkommere etter Kasper Oshaug, som eide huset i sin tid.

- Det var oldefaren min som startet garveriet. De bodde her oppe. Så jeg har en tilknytning til dette stedet, og dette stedet betyr noe spesielt for oss, sier Torild.

Dette er tredje året de får låne huset for å ha utstilling her.

- Første året var det bare meg, og så fikk jeg med meg Kaja andre året. Nå er også Rune med, forklarer hun.

Miljøtanke

Torhild er vokst opp som nærmeste nabo til Garveriet. Sammen med Rune har hun bodd i Asker i mange år:

- Jeg lager malerier med olje - og jeg maler ikke på lerret, men på treplate. Det gjør jeg fordi jeg liker stabiliteten. Jeg liker at det er glatt og hardt. Dessuten er det viktig for meg å bruke gjenbruksmaterialer, forteller hun.

- Er det en miljøtanke bak det?

- Ja, det er det absolutt! - Dette maleriet er malt på en planke fant jeg utenfor et senter, sier hun, mens hun viser fram et fuglekasse-maleri.

- Jeg er ganske opptatt av fuglekasser for tiden, ler hun. Hun er også glad i å male natur, og hun er engasjert i rovdyrpolitikken.

- Det har jeg også tatt med meg inn i kunsten, og viser fram maleriet "Revenge".

Hun har også malt Garveriet, og ulike motiver fra da det bodde folk i bygget.

- Jeg synes det er gøy med gamle hus, og jeg har jo mange minner herfra. For oss er det som sagt et spesielt sted, og jeg hadde lyst til å ta med folkene som bodde her tilbake inn i huset gjennom kunsten, sier hun.

Uvanlige materialer

Rune Floberg er offisielt med for første gang. I fjor var han med som en nærmest hemmelig gjesteutstiller, for å se om kunsten slo an - og det gjorde den.

- I år er Rune kommet inn i manesjen til det flygende sirkus, sier Torild.

Han liker å bruke utradisjonelle teknikker:

- Jeg bruker mye krydder, kattesand og loddetinn. Kattesand blir som leire når det blir våt, og det er litt fargeforskjeller i sanden. Når det tørker blir det en artig effekt. Jeg liker det fordi det blir litt organisk, og det synes jeg er kult. Jeg har begynt med dette det siste året, sier han.

- Hvordan kom du på at du skulle begynne med dette?

- Jeg vet ikke. Jeg bare begynte for lenge siden med kattesand, og prøvde å lage noen bilder med det. Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, og krydder er mye farger - så derfor hadde jeg lyst til å prøve det, sier han.

Kunst med gips

Kaja Nilsen stiller ut skulpturer denne gangen.

- Jeg har alltid likt å jobbe med skulptur, og har prøvd å finne et materiale som jeg trives med å jobbe med. Jeg oppdaget gipsen da jeg var i Skagen i fjor. Da oppdaget jeg en kunstner som heter Locker, som har jobbet med gipsskulpturer i teater og på scenen og slik. Gipsen fungerer godt til å lage skulpturer som er "i bevegelse", fordi den er så formbar, mener hun.

Hun har holdt på med både maling, grafikk og mye annet tidligere, men denne gangen er det kun skulptur hun stiller ut:

- Det er kjempefint å stille ut i dette huset. Det er et ganske spesielt hus, med mye historie i veggene. Det er et fantastisk hus, sier hun.

Åpent til søndag - minst

De tre kunstnerne lover at utstillingen blir åpen hver dag til søndag - og kanskje enda lenger.

- Vi er litt fleksible på det. Det kan hende vi holder åpent litt lenger, sier de.