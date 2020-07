Villmarksrock nesten utsolgt på få timer

Kultur

Billettsalget ble åpnet klokka 10.00, men etter noen minutter begynte ivrige kjøpere å få feilmeldinger og vanskeligheter med å komme seg inn i den digitale billettluka på nettsida til konsertarrangøren RaumaRock. Det antas at stor pågang gjorde at serveren knelte etter at salget startet.

Villmarksrock i Villmarkscampen til RomsdalEvent i Isfjorden går av stabelen over to dager 11. og 12. september. Minifestivalen er en erstatning for at årets RaumaRock på Åndalsnes ble kansellert som følge av smittevernbestemmelsene.

RaumaRock drar til skogs og arrangerer Villmarksrock - Vi kribler etter å arrangere konserter og derfor lanserer vi et nytt konsept som vi har kalt Villmarksrock!, sier Sigurd Brevik i RaumaRock og Lillian Hansen i RomsdalEvent.

– Det er to måneder til Villmarksrock skal arrangeres, så jeg er ikke det minste bekymret for at vi ikke får solgt de resterende billettene. At ikke alle billettene ble solgt ut med en gang skyldes sannsynligvis at mange ga opp da de ikke fikk kjøpt billetter på formiddagen, sa styreleder for konsertarrangøren, Sigurd Brevik, til Åndalsnes Avis onsdag ettermiddag.

Frykten for nye smitteutbrudd gjør at arrangøren ikke tillates å slippe inn flere enn 200 mennesker på hver av de to konsertdagene.

Skambankt trio og Ogras står på scenen lørdag, og lørdag er det Nora Legrand og Oslo Ess sin tur.

– Alt tyder på at vi slipper navnet på ytterligere en artist i løpet av de kommende ukene. Navnet er klart og vedkommende skal opptre lørdag kveld, men vi må vente litt med offentliggjøringen, sier Sigurd Brevik.