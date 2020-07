RaumaRock drar til skogs og arrangerer Villmarksrock

Kultur

Minifestivalen Villmarksrock arrangeres i samarbeid mellom RaumaRock og Sparebank1 SMN og RomsdalEvent over to dager, 11. og 12. september. Begivenheten finner sted i Villmarkscampen til RomsdalEvent, som ligger idyllisk og skjermet til i skogen i Isfjorden.

Mye vil skje i Isfjorden disse dagene.

"Unplugged"

Det starter fredag kveld med en intimkonsert med Skambankt Trio "unplugged". Skambankt er veteraner i musikkbransjen, og seinest i fjor overrasket de fansen med det akustiske albumet "1994". Å opptre i trioformat med både gammelt og nytt låtmateriale har gitt bandet en ny vår. Nå får romsdalingene altså en unik mulighet til å oppleve bandet fra Jæren «unplugged» ute i villmarka.

Litt senere fredag kveld kommer Ogras på scena, bandet som "tar deg over balkanske vidder, innom støvete sirkustelt og irske puber", som arrangøren skriver i en pressemelding. Med fengende melodier og energiske rytmer blir det alltid fest når Ogras spiller opp. Bandet har sine røtter i Rauma og Romsdal, og er kjent for å være et levende og energisk band på små og store scener.

Nora Legrand

Lørdag kveld er Nora Legrand med eget band første artist på scena. Hun er født og oppvokst i Rauma og blir omtalt som et friskt pust i det norske country- og americanamiljøet, med en stemme som kan ta henne hvor som helst. Debut-EPen, "Devotion", fikk strålende anmeldelser med terningkast 5.

Høsten 2019 slapp hun den kritikerroste singelen "Out In Time", som fikk mye radiotid både i Norge og i USA. Hun har tidligere bodd i Tennessee, og musikken hennes viser at hun hører litt hjemme mellom Romsdalsfjella, og litt hjemme i Appalachianfjellene. Nora har med seg et band bestående av dyktige musikere, og arrangøren lover silkemyke koringer, uforglemmelige melodier og sjelfull country.

Hardtarbeidende

Etter Nora Legrand er det tid for Oslo Ess, som er et av Norges mest hardtarbeidende rockeband. Bandet har gitt ut fem studioalbum, som har høstet lovord og sanket topp terningkast, og bandet opplever en stadig voksende fanbase. I 2012 satte Oslo Ess uoffisiell norgesrekord med hele 210 konserter i løpet av ett år.

- Billettsalget til Villmarksrock starter onsdag formiddag på nettsidene til RaumaRock, og da gjelder regelen om førstemann til mølla! Og kanskje kommer det flere band til etterhvert..., lokker RauamRock-sjefen Sigurd Brevik med et hemmelighetsfullt smil.

Men festivallørdagen 12. september begynner egentlig i god tid før artistene entrer scena inne på Villmarkscampen. På flystripa bare et steinkast unna blir det et markedsarrangement med tittelen "Takk for maten" tidligere på dagen i samarbeid med Sparebank1 SMN.

- Matsvinn er en global utfordring som står i FNs bærekraftsmål. Vi ønsker å sette fokus på dette og synliggjøre hvor mye god, næringsrik mat som produseres lokalt. Publikum får også stifte nærkontakt med forskjellige dyr og delta i ulike aktiviteter. Hovedfokuset på markedet blir lokal mat og drikke. Her vil du finne noe for enhver smak!, lover Lillian Hansen og Sigurd Brevik.

Smittevernhensyn

Som ansvarlige festivalarrangører er både RaumaRock og RomsdalEvent opptatt av å minne om at koronapandemien neppe er overstått i september.

- For å sikre en trygg og god kulturopplevelse er det iverksatt flere tiltak. Vi slipper inn maksimalt 200 personer Villmarkscampen, og det skal være minimum en meters mellomrom mellom grupper. En husstand kan sitte sammen, men vennegrupper må kjøpe enkeltbilletter og enmeters-regelen gjelder. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.

- Vi selger unummererte plasser og publikum får anvist plass når de kommer for å sikre at avstandsbegrensningene overholdes, sier festivalarrangørene, som lover at alle smittevernhensyn blir ivaretatt.