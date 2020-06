Ogras er klare for musikalsk seilas på Romsdalsfjorden

Kultur

Lørdag kveld setter Ogras sjøbein, og mønstrer på MS «Framstig» for en musikalsk seilas på Romsdalsfjorden.

- Det vil bli spilt en konsert på dekk, og dette vil bli streamet live på Facebook lørdag kveld, forteller bandet i en pressemelding.

MS «Framstig» (1914) er en tidligere fiske-, passasjer- og føringsbåt, som er restaurert til seilende lystbåt. Den var lenge brukt som fergebåt i MRF, bl.a. på strekninga Ålesund-Hareid.

Ferden lørdag går fra Molde mot Måndalen og tilbake igjen.

- Konserten vil bli spilt på veg tilbake mot Molde. Kaptein for anledningen er Svein Flem (Averøy), som seilte «Framstig» rundt jorda 1979-1981.

Ogras består av Paul Richard Solåt, Knut Peder Voldset, Aleksander Eidsvåg, Pål Elnan, Thomas Dahle og Filip Eidsvåg, og det lokale bandet har blitt svært populært gjennom sin ti år lange historie. Ogras slapp sitt andre album, "No love in the city" tidligere i år.